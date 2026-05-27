La Rock & Pop, premiada en el festival más importante de Nueva York

La FM 95.9 Rock & Pop, logró un destacado reconocimiento internacional. La histórica radio argentina fue premiada en los prestigiosos New York Festivals Radio Awards gracias a su campaña institucional “Imperfectamente humanos”.

La pieza se alzó con un Finalist Diploma en la categoría Station Promotion/Open & ID Promotion, posicionando la creatividad local en lo más alto de la producción sonora global.

Los New York Festivals Radio Awards son considerados uno de los galardones más importantes de la industria a nivel mundial. Cada año, el certamen evalúa y premia los trabajos de excelencia provenientes de diversos países y plataformas, reconociendo a las producciones más innovadoras y destacadas en radio tradicional, podcasting, nuevos formatos, periodismo de investigación y storytelling sonoro.

La campaña contó con dirección creativa de Julián Etchevarría, coordinación artística de Martín Codini, guion y diseño sonoro de Alejandro Cerviño y Germán Arrieta y locuciones de Pablo Matus y Carolina Odena.

Yami Laneso conduce El séptimo día en AM 750

Hubo cambios en la grilla dominical de Radio AM 750. Tras la salida de Sergio Elguezábal, el tradicional ciclo “El séptimo día” -que se emite los domingos de 10 a 12- quedó formalmente a cargo del comunicador, streamer y humorista Yami Laneso.

Reconocido por su militancia y su rol como conductor en canales de streaming políticos como Eva TV, Laneso desembarca en el dial con una propuesta renovada. El objetivo de esta nueva etapa es abordar la actualidad con una mirada joven, analítica y cargada de la ironía y el humor ácido que caracterizan su trayectoria en plataformas digitales, debates y teatro.

Este cambio se da en un contexto favorable para la AM 750. Según las últimas mediciones de audiencia, la emisora consolidó una tendencia positiva con cinco meses consecutivos en alza. Este crecimiento le permitió escalar posiciones en el competitivo encendido de la AM, trepando desde el octavo lugar hasta posicionarse en el sexto puesto. Con estos números, la radio del Grupo Octubre se ubica apenas por debajo de El Destape Radio AM 1070 y logra superar a Radio Continental AM 590.

Yami Laneso Instagram

Un libro con la historia de la radio

Los investigadores Martín Berrade y Quique Figueroa presentaron Speakers. Historias de la locución, una obra que analiza la evolución de esta disciplina en la Argentina: desde sus inicios empíricos con Los locos de la azotea hasta su consolidación académica. A través de una “arqueología de la voz”, el libro reconstruye hitos fundamentales como la creación de la Sociedad Argentina de Locutores y el ISER, instituciones que profesionalizaron el rol del locutor y definieron el ADN de la comunicación nacional.

Más allá de la nostalgia, el texto explora la transformación del oficio frente a los nuevos ecosistemas digitales, abordando el fenómeno del streaming, los podcasts y la irrupción de la Inteligencia Artificial. Los autores concluyen que, a pesar de la creciente automatización, la voz humana se mantiene como el puente emocional más potente de los medios, posicionando a esta investigación como una lectura esencial para comprender la identidad de la industria audiovisual argentina.

Cabe destacar que tanto Berrade como Figueroa ya habían editado en 2022 El señor de la radio, la biografía de Juan Carlos Del Missier. Aquella obra recorre los 50 años de trayectoria del reconocido locutor, destacando especialmente su labor fundamental en Radio Mitre desde 1987.