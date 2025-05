Tras su desvinculación de la Rock & Pop, Ari Paluch volvió al streaming: “Me parece un poquito exagerado lo que sucedió”

A dos meses de su desvinculación de la Rock & Pop, Ari Paluch volvió con su clásico programa El Exprimidor por streaming. El periodista, que fue desplazado de su ciclo radial Arizona por un desafortunado comentario que hizo durante el pase con Beto Casella, habló al respecto y confesó que fue un poco “exagerado” lo que sucedió .

“¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí esta chica, ¿cómo se llama tu locutora? Es linda esa chica [en referencia a Noelia Corral]. Entonces podemos arreglar una mañana y le ponemos en el vaso con agua. ¿No hay un nivel de burundanga chiquitito que te de un besito nada más?”, dijo el conductor mientras hablaban de los robos de las viudas negras.

El comentario de Ari Paluch en radio

Inmediatamente, su “chiste” fue repudiado no sólo por Casella sino por su propia hija, Martina Paluch, quien no dudó en frenarlo al aire. A su vez, la emisora tomó medidas: en primera instancia lo suspendió y luego, lanzó un comunicado donde informaba que se lo desvinculaba de la radio. Tras dos meses sin aire, Paluch volvió al streaming con El exprimidor y habló con la prensa que lo esperaba en el lugar.

“La verdad que no estaba a gusto en la radio y esto me pareció muy tentador, pero yo no soy un tipo de revanchas ni nada de eso. Saben que escribí un libro sobre espiritualidad, creo que todo pasa por algo. Lógicamente hubiera preferido que no pasara, pero hay que seguir... Yo soy muy resiliente ”, dijo el periodista ante las cámaras de Intrusos cuando le preguntaron si su vuelta significaba una revancha.

“¿Hablaste con las autoridades de la radio en su momento?”, preguntó otro cronista intentando saber cómo había quedado su vínculo con la Rock & Pop: “No, no había nada que hablar. Tomaron la decisión y yo la acaté, la respeté, la obedecí. Me parece un poquito exagerado lo que sucedió, pero yo entiendo las reglas del juego. Yo espero que esto se pueda equilibrar. Por años se vivió de una manera extrema, ahora estamos en otro extremo y ahora se va a equilibrar”, confesó algo dolido.

Ari Paluch, tras su desvinculación de la Rock & Pop: “Me parece un poquito exagerado lo que sucedió”

Y enseguida aseguró que entiende la postura del medio: “Rock & Pop no tenía muchas alternativas. Cuando un tema se convierte en un escándalo es muy difícil después para el medio vender publicidad. Te bloquean y el medio tiene que tener mucha generosidad para dejarte y no esperaba eso”, agregó.

Sobre si pudo hablar con Noelia Corral, la locutora destinataria de su “chiste”, Paluch aclaró: “Sí, ese mismo día. Si es por la piba yo seguía laburando. La piba la pasó peor por la orden de los jefes de ustedes que les decían ‘háganle nota’. La pasó peor por eso que por el chiste. No estaba enojada conmigo, trabaja con mi hija todos los días”.

Mientras los movileros presentes intentaban saber si el periodista había “tomado nota” en cuanto al tipo de humor que no se debe hacer más, él respondió: “Sí, pero también tomé nota de la literalidad de las cosas. Si vos escuchás esos diez minutos de pase yo también dije que me dejaría seducir por una viuda negra y que me robe plata con tal de que… Estamos todos el tiempo boludeando y lo tomaron literal, pero porque siempre hay alguien interesado en que te vaya mal y lo aprovecha ”.