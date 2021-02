Diego Poggi: “Creo que mi papá siente vergüenza de decir que su hijo es hijo gay”

Cuando el periodista Diego Poggi reveló la respuesta que recibió de su papá tras contarle que tenía novio, su publicación en Twitter se hizo viral y recibió apoyos y críticas de sectores para él impensados, según reveló anoche durante una entrevista con Franco Torchia en el programa No se puede vivir del amor (AM 1110).

“ Mi papá ya sabía que me gustaban los chicos pero no lo quería ver, por vergüenza o egoísmo ”, contó Poggi tras la dolorosa respuesta que le dio de su papá: “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”.

“Sentí la presión de definirme, exploté, y la verdad es que hoy estoy con un chico pero mañana no sé”, aclaró. “Lo que para mí fue un desborde- el hecho de decir que tenía novio- para muchos fue un impulso. Si hay algo que rescato de todo lo que me sucedió después, fue eso”.

"El primer lugar donde se discrimina es en la familia. Hoy no me estoy hablando con mi papá" @Poggi con @francotorchia_ en @Laoncediez — NoSPuedeVivirDelAmor (@sepuedevivir) February 3, 2021

Sobre su revelación en Twitter, el periodista de TN recordó que “las peores reacciones que recibí por mi tuit sobre el kirchnerismo fueron de los ‘putos k’, nunca pensé que otro gay me bardeara de la manera en que lo hicieron ”.

Cuando le preguntaron por su trabajo después de “salir del clóset”, Poggi dijo que “no he sentido discriminación en mi profesión por haber dicho que era gay”.

Más adelante, el periodista retomó el tema de su elección sexual y el impacto que generó la noticia en su familia. “Mi papá ya sabía que me gustaban los chicos pero no lo quería ver, por vergüenza o egoísmo”, dijo Poggi.

“ Mis viejos no conocen a mi novio. Eso va a ser un proceso largo ”, anticipó y agregó que “el primer lugar donde se discrimina es en la familia. Hoy no estoy hablando con mi papá”.

“Mi papá es mecánico y yo creo que siente vergüenza de decir que su hijo es gay en un ambiente de trabajo tan machista”, agregó. “Después de haber salido del closet públicamente soy un poco más feliz”

LA NACION