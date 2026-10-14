Edith Hermida sería la cara de la nueva FM Vale 97.5

Alpha Media continúa reconfigurando su grilla y su mapa de medios. Tras la incorporación en septiembre de FM Vale 97.5 a su grupo -asumiendo la gestión artística, administrativa y comercial de la hasta entonces señal del Grupo Indalo-, la emisora ya trabaja en la diagramación de su programación para 2027 con la posible incorporación de Edith Hermida.

La locutora, figura de Bendita (El Nueve) y participante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), sería la cara principal de la nueva etapa de la emisora. Si bien en un principio se especulaba con su desembarco en la primera mañana, Hermida tiene la propuesta de estar al frente de la segunda mañana de la radio entre las 9 y las 13, aunque también podría haber un proyecto de un ciclo de 6 horas y cubrir ambas franjas de 6 a 12.

El proyecto para 2027 encuentra a la emisora en pleno proceso de transformación. Además de la renovación de su equipo artístico, Vale 97.5 dejará a comienzos del próximo año su histórico edificio de Palermo -ubicado en la esquina de Uriarte y Nicaragua- para trasladarse a los estudios centrales de Alpha Media, situados en la calle Freire al 900, en el barrio de Colegiales.

A pesar de estos cambios estructurales, la emisora mantendrá intacto su ADN y perfil tradicional: una cuidada propuesta musical centrada en baladas en español, pop latino y música romántica, diseñada específicamente para preservar el vínculo histórico y la fidelidad de su audiencia.

El pase a Vale 97.5 se da luego de que, a mediados de septiembre, Hermida decidiera poner fin a su ciclo en la primera mañana de La 100, donde formaba parte de El club del Moro (de 5:30 a 10). Aquella salida respondió a la necesidad de equilibrar sus tiempos de descanso frente a las exigentes jornadas de grabación del reality gastronómico y su labor diaria en El Nueve.

Con este nuevo desafío, Hermida volverá a ponerse al frente de un micrófono en un formato de radiofórmula, combinando la conducción con la presentación de hits y clásicos musicales. Se trata de un terreno que domina a la perfección: cabe recordar que formó parte durante 23 años de Radio Disney FM 94.3, donde condujo ciclos y bloques muy recordados por los oyentes como “El Despertador” y el segmento “Solo las que te gustan”.

Rating de Radio: La Red trepa al segundo lugar y Radio Nacional da la sorpresa en el dial de AM

El nuevo informe de audiencia elaborado por Ibope para el trimestre julio-septiembre de 2026 trajo novedades de peso en el mapa radial argentino. Si bien Radio Mitre AM 790 y La 100 99.9 FM continúan firmes al frente de las mediciones generales de la AM y la FM, las mayores sorpresas del período las protagonizaron Radio La Red AM 910 y Radio Nacional AM 870, registrando avances estratégicos en la grilla de las AM.

En el escenario de las AM, Radio La Red firmó un destacado crecimiento y escaló al segundo puesto del ranking general de lunes a domingo al alcanzar el 15,75% de share, desplazando a Radio 10 AM 710, que quedó en el tercer lugar con el 15,04%.

La otra gran sorpresa del trimestre la dio Radio Nacional, que trepó a la séptima posición con un 4,7% de share, superando a Radio Continental (4,3%) y consolidando una tendencia en claro ascenso.

El podio general del dial AM lo encabeza una vez más Radio Mitre, que ratificó su indiscutido liderazgo en la cima con el 30,99% de share.

En las radios FM, las principales posiciones del dial mantuvieron su alto nivel de competitividad. La 100 encabezó el ranking general con el 20,81% de share, manteniendo una distancia considerable sobre sus competidores, entre los cuales Aspen 102.3 continúa sólida en el 2.º lugar con un 14,53% de audiencia. Rock & Pop 95.9 mostró un avance notable al escalar al tercer lugar con 9,53%, superando a Radio Disney 94.3 (8,22%) tanto en el promedio general como en las franjas clave de la mañana.

Micrófono. Estudio de radio Shutterstock

Martín Fierro: ¿Quiénes son las radios y figuras más nominadas?

El próximo miercoles 21 de octubre, el Golden Center de Parque Norte albergará una nueva edición de los premios Martín Fierro de la Radio, galardón otorgado por APTRA para reconocer lo mejor de la actividad radial. La gala, producida por Red Cube, contará con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, mientras que la cobertura previa estará a cargo de Paula Varela y Guido Záffora.

Entre las emisoras con más nominaciones en el dial AM, se destaca Radio Mitre, que encabeza la nómina con un total de 16 candidaturas, consolidándose como la más nominada de la jornada. Le siguen La Red con 12 y Radio 10 con 11. Luego se ubican Radio Rivadavia (8 nominaciones), Del Plata (5), Radio Nacional (4), AM 750 (3), Continental (3), El Destape Radio (2), y Splendid y Belgrano con 1 nominación cada una.

En el universo FM, la competencia está liderada por La 100, que alcanzó 11 nominaciones. Le siguen Radio Con Vos (7 nominaciones), Urbana Play (5), Pop Radio (3), El Observador y Rock & Pop (3 cada una), y Vorterix, DSports Radio, La 2x4, Aspen y Delta (2 nominaciones cada una). Por su parte, Mega, Disney, Blue y LN+ Música cuentan con una nominación cada una.

En lo que respecta a figuras y comunicadores destacados, resaltan los nombres de Eduardo Feinmann, Ernesto Tenembaum, Gustavo Sylvestre, María O’Donnell, Guido Kaczka, María Isabel Sánchez, Gabriel Anello y Javier Fábregas.

Además de las tradicionales estatuillas, la ceremonia contará con especiales homenajes y reconocimientos a Pop Radio 101.5, Julio Lagos, y a la memoria de Oscar “El Negro” González Oro, Samuel “Chiche” Gelblung y Ernestina Pais.