Eduardo Feinmann cruzó a Jorge Lanata por una costumbre que le molesta: “No prendas esa porquería”

Eduardo Feinmann, que debutó esta semana como conductor de radio Mitre con Alguien tiene que decirlo, cruzó intempestivamente a Jorge Lanata mientras realizaban el pase de programas. “No prendas esa porquería por favor”, pidió la flamante incorporación de la radio líder de audiencias.

El periodista de LN+ se refería al cigarrillo que Lanata acababa de encender en el lugar desde donde sale al aire, pero la respuesta del conductor de PPT no se hizo esperar: “Si vamos a convivir vas a tener que acostumbrarte a que yo fume”, replicó mientras le daba una pitada al cigarrillo que tenía entre sus dedos de la mano derecha.

“No te prendas el pucho, ¡no prendas esa porqueria que fumás! Te cuido la salud Jorge; eso es veneno, yo te quiero cuidar”, insistió Feinmann frente a la clásica y conocida costumbre del fundador de Página/12.

“Dejá que me cuide solo y no me rompas las pelotas”, respondió entre risas Lanata. “Yo fumo, qué le vamos a hacer, y además no me vas a convertir en un miserable que fuma en el balcón”, agregó. “Ni en la puerta del restorán”, añadió Feinmann, con resignación.

El viaje de Alberto Fernández a China

El segundo pase de programas de la mañana de radio Mitre, después de la tumultuosa salida de Marcelo Longobardi, comenzó con un Jorge Lanata vestido con una remera estampada con el dibujo de Mao Tse Tung por Andy Warhol.

“Es un homenaje al embajador Camilo Vaca Narvaja”, dijo el conductor de PPT y contó que estuvo buscando datos sobre China, a propósito del viaje del presidente Alberto Fernández a ese país.

“En china el Partido Comunista gobierna desde 1949, no se eligen líderes libremente, no hay oposición, no está permitida la disidencia y los derechos civiles están restringidos”, describió Lanata. “Y la Internet está controlada, es como una intranet”, agregó Feinmann.

“En el ‘gran salto adelante’ murieron de hambre más de 20 millones de personas en 1958, y después Mao inventa ‘la revolución cultural’: decían que el PC estaba aburguesado y salieron a cazar burgueses. Se cargaron 30 millones de personas. Y estamos diciéndole a China que el peronismo es esto”, opinó. “Y homenajeando a este terrible asesino. Tremendo”, completó su colega.

Lanata y Feinmann sobre la política y la economía argentina

Después de la intervención del humorista Rolo Villar haciendo de Juan Domingo Perón, y quejándose porque en el gobierno “cuando ganan son kirchneristas y cuando pierden son peronistas, están haciendo m… el movimiento”, los dos conductores se centraron en la actualidad política y la inflación, mientras se divertían con la imitación del Oso Yogui realizada por Feinmann.

“No hay un sope en el Banco Central, no quedó nada”, dijo Lanata. “El gobierno k se la está fugando toda”, sostuvo Feinmann. “Al Fondo Monetario lo van a ca…, no están dispuestos a hacer bajar el gasto; me parece bien la actitud de la oposición de apoyar, en el sentido de darle viabilidad, pero el acuerdo no lo veo bien, y están muy complicados el tema interno”, analizó Lanata. “Hay falta de liderazgo en ambos frentes”, agregó el conductor de Alguien tiene que decirlo.

“Hay una bifurcación del liderazgo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no lo veo bien, va a ser un año complicado con la inflación, con un piso de 60 por ciento, y lo que más aumentan son los alimentos”, cerró Lanata. “Te estoy empezando a querer Jorge. Hablamos de eso mañana”, finalizó Feinmann.