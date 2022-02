Eduardo Feinmann debutó en Mitre y tuvo un picante pase con Jorge Lanata: “Me da vergüenza”

Eduardo Feinmann debutó en la primera mañana de radio Mitre con su programa Alguien tiene que decirlo y mantuvo el primer pase del año con Jorge Lanata, quien continúa con Lanata sin filtro minutos después de 10 de la mañana.

“Estamos como una pareja que se conoció en Tinder y que sale por primera vez”, empezó Lanata. “Nos están mirando todas las mesas de alrededor a ver cómo nos tratamos y qué vamos a decir”, agregó.

Después de repasar sus trayectorias periodísticas como si se tratara de una primera cita, ambos contaron cómo se iniciaron en el oficio: “Hicimos toda la carrera empezando bien de abajo en la radio, hicimos guardias eternas, muchas horas al pedo. Me acuerdo de las escalinatas de Tribunales con el Yomagate”, contó Feinmann, quien este lunes 7 de febrero retoma su programa Noticiero de LN+, de lunes a viernes de 18 a 20.

“En esa época arracábamos con Página/12 y tiramos varios ministros, pero si comparamos aquel gabinete (del primer gobierno de Carlos Menem 1989-1995) con el actual… ellos habían ido al colegio por lo menos”, ironizó Lanata.

En este punto, Feinmann quiso enviarle un elogio a Lanata: “Usted es el capitán de radio Mitre”, pero su colega prefirió evadir el cumplido: “Muchas gracias pero no. No me digas capitán que me da vergüenza”.

Más adelante se dedicaron a comentar la visita del presidente Alberto Fernández a Rusia y China. “China es una dictadura y nadie lo dice porque quieren hacer negocios. En general el gobierno tiene una visión política de hace treinta años”, analizó el conductor de PPT, con un cigarrillo en la mano.

“Atrasa bastante. Y además, cómo les gusta peronizar todo. Al presidente chino Xi Jinping le dicen que si fuera argentino sería peronista y a Biden lo llaman Juan Domingo”, completó el periodista, que en diciembre se despidió de radio Rivadavia.

“Alguien tiene que decirlo”, el programa de Feinmann desembarca en radio Mitre

En esta nueva temporada por radio Mitre, Eduardo Feinmann comenzó el programa con un nuevo equipo de colaboradores. Por una lado, se sumaron los legendarios columnistas del programa líder de la emisora, Cada mañana, que terminó el viernes pasado tras algunos meses con presentadores itinerantes luego de la resonante salida de su conductor estrella, Marcelo Longobardi.

Así fue como el doctor Alberto Cormillot, el humorista Rolo Villar, el especialista en deportes Leandro Buonsante y la locutora María Isabel Sánchez que venían de compartir el éxito de la primera mañana en Mitre continuaron su trabajo en el nuevo envío de Feinmann, quien además sumó a Guillermo Willy Laborda para temas económicos y a Gabriel Iezzi (judiciales y policiales).

“Hola Eduardo. Siempre es un buen momento para volver a casa, bienvenido”, lo saludó María Isabel Sánchez minutos después de las 6 am, recordando que había comenzado su carrera en radio Mitre.

Más tarde, durante el pase entre programas, Lanata continuó con la humorada de la primera cita: “¿Y vos de qué signo sos Edu?”. “Yo de escorpio. Es lo primero que se pregunta cuando conocés a alguien, ¿y usted viene seguido al baile?”, replicó. “No me digas eso que parecés un gaucho, boludo”, contestó Lanata.

“¿Nos estamos conociendo y ya me decís boludo?”, devolvió el nuevo conductor de Mitre. “Las p... de Lanata son lo mejor del mundo”, terció Rolo Villar. “Es lo único que sé hacer en realidad”, dijo Lanata.

“Son las 10.10, tengo que entregarte el programa. Chau Jorge, mañana nos seguimos conociendo. Es un honor para mí hacer este pase con vos”, cerró Feinmann.