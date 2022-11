El cruce entre Cristina Pérez y Pablo Rossi por la derrota argentina en Qatar: “Romantizar el Mundial es un error”

escuchar

Cristina Pérez y Pablo Rossi mantuvieron un intenso ida y vuelta este martes a propósito de la derrota histórica que sufrió la selección Argentina frente a Arabia Saudita por 1-2 en el primer partido que la escuadra nacional disputó en el Mundial de Qatar 2022.

Apenas terminó el encuentro cuyo catastrófico resultado podría compararse al 0-1 ante Camerún en la inauguración del Mundial de Italia 1990, los periodistas debatieron sobre la intensidad de la pasión argentina en medio de una crisis económica grave. Ambos sostuvieron dos posturas fuertemente encontradas y no llegaron a un acuerdo.

Cristina Pérez: "Romantizar el Mundial es un error"

Rossi, por un lado, argumentó que la selección nacional genera tanto entusiasmo porque es “el espejo invertido” de nuestro país; Pérez, en cambio, afirmó que “romantizar el Mundial es un error y una deficiencia emocional”.

Y es que, en apenas cinco minutos, ni bien comenzó el segundo tiempo, el equipo árabe lapidó todas las ilusiones albicelestes y con solo dos tiros al arco dio vuelta el resultado y se impuso por 2 a 1 frente a una selección nacional que no logró imponer su ritmo y terminó perdiendo un invicto histórico de 36 partidos sin derrotas.

Lionel Messi pierde el brazalete de capitán durante el partido Richard Heathcote - Getty Images Europe

“La selección de Lionel Scaloni es el espejo invertido de la Argentina, por lo menos hasta ahora era así”, comenzó Rossi durante el pase de su programa con el de Cristina Pérez por radio Rivadavia. “Ver que algo funciona, que hay trabajo en equipo, es lo que entusiasma”, agregó.

“Pienso que se sobrevaloran logros menores, y el Mundial es otra cosa, así es la historia argentina”, replicó Pérez, para quien fanatizarse con la selección “está mal porque es hacer escapismo”. Rossi por el contrario dijo que no era escapismo sino “en todo caso realismo, porque es poner la esperanza en que algo funciona bien”. Pero Pérez redobló su argumento: evadirse con el Mundial “es querer solucionar con una embriaguez de un sábado lo que te pasa en la semana”.

En ese punto, Rossi detalló su postura: “La selección era una organización que estaba funcionando muy bien, ganamos la Copa América y había trabajo en equipo, todo lo que los argentinos no sabemos hacer. Tan precarios somos, que no encontramos algo parecido en ningún lado, quizá Mercado Libre, pero ahora está en Brasil”.

Argentina vs Arabia Saudita , en Doha, Qatar 2022 Estadio Lusail Lautaro Martínez Aníbal Greco - La Nación

“La presión de la selección argentina en el Mundial no se parece a nada de lo que la selección había enfrentado antes; y es un síntoma de nuestra inmadurez con los problemas que tenemos. Ayer me asustaba el estado de euforia de mucha gente. Porque cuando esto no funciona, es una caída por un acantilado”, afirmó Pérez. Y agregó: “Con tanta pasión por el fútbol así nos gobiernan: nos tiran caramelos de madera, hay que bajar y parar la pelota” y “si sos tan vulnerable a un partido de fútbol, estamos mal”.

Fue en ese momento cuando Rossi, que realiza sus últimos programas en radio Rivadavia antes de dedicarse de lleno a su participación televisiva en LN+, remarcó su pensamiento acerca del paralelismo entre el fútbol de la selección de Scaloni y la Argentina como país. “Hay algo en el espectáculo de fútbol que puede trasladarse a otros ambientes de la sociedad. Como fue el caso de Marcelo Gallardo con River. Hay muchos argentinos que ven estabilidad en la selección de Scaloni, que es la carencia que tenemos los argentinos”, dijo Rossi.

Frente a estas palabras de su colega, Pérez concluyó: “Hay problemas súper profundos en la Argentina: la crisis es demasiado honda para que un partido apague la realidad. Hay que desdramatizar”.

LA NACION