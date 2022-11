La reacción de Lali Espósito tras la derrota de la selección argentina: furiosa en Twitter

escuchar

A las 7 de la mañana comenzaba un nuevo sueño mundialista para la Argentina. Con gran ilusión, varios pusieron los despertadores más temprano de lo normal y con el mate y la camiseta puesta se sentaron frente al televisor. Sin embargo, a medida que transcurrió el partido, particularmente la segunda mitad, los ánimos cambiaron más de lo esperado. Una de las que plasmó esto fue Lali Espósito quien a primera hora del día compartió su hinchada desde la cama, pero terminó descargando su furia en Twitter.

En esta Copa del Mundo, las redes sociales juegan un rol clave y, en este caso, los hinchas compartieron cómo se preparaban para el debut del Grupo C. Una de ellas fue Lali Espósito, quien desde temprano ya estaba palpitando la previa. Minutos antes de las 6.30 compartió una historia en su cuenta de Instagram donde grabó, desde la cama, la pantalla del televisor que mostraba a la selección mientras calentaba en el campo de juego. Adornó el clip con banderas argentinas y se la escuchó decir: “Vamos carajo”.

Lali Espósito alentó a la selección argentina (Video: Instagram @lalioficial)

Minutos después, la intérprete de “Disciplina” hizo otra publicación desde la misma posición, pero con un detalle particular que llamó la atención y evidenció, una vez más, su amor por los colores celeste y blanco. Tenía en la mano su camiseta albiceleste con el dorsal número 10 y su nombre. Seguramente miró todo el encuentro aferrada a ella, sin perderse de ningún detalle. A su vez, estuvo muy activa en las redes y plasmó en pocos caracteres, lo que seguramente sintieron muchos hinchas a lo largo del partido.

Con camiseta número 10 en mano, Lali palpitó el debut de la "scaloneta" (Foto: Instagram @lalioficial)

A los 10 minutos del primer tiempo, la Argentina abrió el marcador con un penal ejecutado por Lionel Messi, el capitán del equipo, y Lali lo gritó con todas sus fuerzas, al igual que el resto de los argentinos. Sin embargo, fue un primer tiempo intenso para el seleccionado nacional, ya que anularon tres goles por off side, dos de Lautaro Martínez y uno de Lionel Messi. No hay dudas de que en este torneo el VAR será polémico. Esto quedó demostrado en solo tres días después del arranque y Lali también expresó su malestar ante ello.

“Creer o reventar en esta ver... de tecnología eh”, tuiteo la cantante y tuvo más de 60 mil Me gusta. Pero no terminó ahí, al contrario, recién arrancaba: “Y dale, ¡tráelo a VAR! (La re con... de la lora)”. La situación del seleccionado nacional fue de mal en peor, sobre todo en el arranque de la segunda mitad, donde Arabia Saudita igualó el marcador. “No existe emoji correcto para lo que quiero expresar”, tipeo Espósito y agregó: “Max Steel DT no la puede creer”, en referencia al director técnico del equipo rival.

Las reacciones de Lali Espósito durante el partido de Argentina (Foto: Twitter @lalioficial)

A su vez, como percibía los ánimos caldeados, veía como la tribuna empezaba a desinflarse, le mandó un mensaje a todos aquellos que estaban en la cancha. Casi sin levantar los dedos del teclado del celular escribió: “¡¡Alienten los que están ahí, carajo!!”. Pero, el primer partido de la selección terminó con un inesperado resultado. Arabia Saudita ganó por 2-1 y si bien el equipo de Scaloni intentó revertir el resultado o por lo menos igualar en el marcador, no pudo conseguirlo.

Lali Espósito compartió sus emociones durante el debut argentino en la Copa del Mundo Twitter @lalioficial

No obstante, y fiel a los colores de su bandera, Lali siguió dándole aliento al equipo. “Argentina, te amo”, sostuvo en Twitter. Sin embargo, a pesar de la buena onda, el disgusto fue un poco más fuerte y con sus últimas palabras reflejó lo que seguramente más de un argentino hizo: “Me voy a dormir, chau”. Pero, fiel a su estilo, hizo una última jugada y tanteo la posibilidad de tirar un “Motivation” su nuevo tema, para levantar un poco el ánimo.

LA NACION