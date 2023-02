El duro análisis de Ernesto Tenembaum sobre la pelea entre Wado De Pedro y Alberto Fernández: “Lo considera traidor”

escuchar

Ernesto Tenembaum aseguró que Alberto Fernández considera a uno de los ministros más importantes de su gabinete como a “un traidor”, refiriéndose al camporista Eduardo “Wado” De Pedro, titular de la cartera de Interior y uno de los hombres de máxima confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Wado tendría que renunciar o el presidente lo tendría que echar: es muy irrespetuoso que pase esto”, analizó el periodista. “No se entiende qué hace ahí”, añadió.

Fernández cargó duro contra el funcionario, y lo hizo como nunca antes: reveló que no mantiene diálogo con uno de los fundadores de la agrupación HIJOS y deslizó además que fue una de las personas “que le tiraron piedras” cuando debió transitar las crisis internas de la coalición oficialista, entre las que se cuentan la renuncia “masiva” de funcionarios cristinistas después del fracaso en las elecciones primarias del año pasado.

“No voy a dedicar un segundo a la interna. Sé con quién puedo gobernar y con quién no; y gobierno con los que puedo gobernar. Yo voy a seguir gobernando, no importa”, dijo el presidente en una entrevista con Radio Urbana Play cuando se refirió al conflicto con el funcionario: “Preguntale a Wado de Pedro”, agregó.

Ernesto Tenembaum analizó la pelea entre Wado De Pedro y Alberto Fernández

En este sentido, Tenembaum retomó la serie de desencuentros entre Fernández y su ministro y dijo que las declaraciones del mandatario “muestran la enfermedad que hay dentro del Frente de Todos”.

“El ministro del Interior es un hombre muy importante dentro de un gabinete. Con lo cual, tiene que ser alguien de confianza del presidente. Alberto Fernández considera a Wado De Pedro un traidor, eso es lo que surge de la discusión: alguien que le renunció siendo un tipo de confianza en un momento clave, alguien que cada dos por tres –eso cree Alberto Fernández– opera en contra del gobierno. Y opera contra el gobierno por orden de otros, que son Máximo y Cristina Kirchner”, detalló Tenembaum.

“No tengo dudas de que esa es la calificación (de traidor). Y no se entiende qué hace Wado De Pedro ahí; si está enojado con el presidente, él tendría que renunciar, o el presidente tendría que echarlo. Pero esa convivencia anómala muestra una cosa que no corresponde para nosotros, los ciudadanos; el gobierno que haga lo que quiera, pero no corresponde, es muy irrespetuoso que pase esto”, dijo el conductor de Radio con Vos.

Más adelante, citó la declaración Alberto Fernández sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, quien para el presidente “siempre ha sido muy valioso; tengo eterna gratitud hacia él porque en conflictos internos, difíciles, estuvo al lado mío ayudándome, nunca se paró enfrente a tirarme piedras”.

Reunión de Gabinete Presidencia

“Es tremenda la declaración de Alberto Fernández sobre Wado, y cuando habla de Sergio Massa es obvio que habla de los que tiene dentro del gabinete, que son la mitad, que no les responden, y que son cómplices de intentos de agresión contra el presidente”, subrayó Tenembaum.

“Cuando dice esto, está diciendo que sí tuvo conflictos internos con otra gente que sí le tiró piedras. ¿Y quiénes son? Es bastante evidente quiénes son”, finalizó.

