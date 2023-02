El mensaje de una exparticipante del Bailando por un Sueño desde Turquía tras el terremoto: “Las imágenes son terribles”

escuchar

Un devastador terremoto arrasó la ciudad turca de Gaziantep y provocó hasta ahora más de 1000 muertos y otros miles de heridos, muchos de los cuales aún se encuentran atrapados entre los escombros. El poderoso sismo, de 7,8 en la escala de Richter, afectó además el norte de Siria y generó el derrumbe de cientos de edificios. Sus consecuencias todavía están lejos de poder contabilizarse.

Desde Estambul, la capital de Turquía, Jazmín Natour comenzó a relatar el minuto a minuto de los rescates. Conocida en la Argentina por ser la traductora del actor Ergün Demir, figura del programa Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli, la profesora argentina criada en Turquía amaneció sorprendida como la mayoría de los turcos frente a una devastación que les recordó el terremoto ocurrido en ese país en 1999, que dejó más de 17.000 muertos.

“Nos levantamos con esta triste noticia”, contó Jazmín en su cuenta de Instagram. “En este momento estoy siguiendo el rescate de las personas que quedaron debajo de los escombros”, dijo y agregó: “Mi familia y yo no lo sentimos porque estamos en Estambul”, agregó. Jazmín, que hace dos semanas fue seleccionada como “embajadora voluntaria de la cultura turca”, escribió en sus stories: “Fuerza Turquía” y “abrazo al pueblo turco de mi país Argentina”.

Jazmín Latour, traductora de turco: "Las imágenes me duelen, son terribles"

Jazmín nació en Buenos Aires en 1979 pero en 1989 su familia (papá palestino y mamá turca) decidieron emigrar a Turquía. Fue el mismo año que ocurrió otro devastador sismo, similar al ocurrido esta madrugada en Turquía, pasadas las 4 AM, cuando la mayoría de las personas dormía.

“Las personas mueren por el impacto y otras porque quedaron atrapadas entre los escombros y no se las puede rescatar como uno quisiera. Las imágenes me duelen, son terribles. Las autoridades de Turquía están trabajando eficientemente. Lo primero que hicieron fue cortar el gas”, relató Jazmín esta mañana al programa 8 AM conducido por Luis Majul por la pantalla de LN+.

Conocida en la Argentina por ser la traductora del actor Ergün Demir, figura del programa Bailando de Marcelo Tinelli, la profesora argentina criada en Turquía amaneció sorprendida como la mayoría de los turcos IG Jazmín Natour

“No existe la manera de prevenir un terremoto. En 1999 murieron 17 mil personas y duró 47 segundos. Antes no lo sabíamos, pero ahora sabemos que ante un temblor hay que salir corriendo a la calle, sin ropa, sin nada, y sin trabar las puertas, para poder salir corriendo rápidamente. Anoche muchos salieron a la calle sin ropa y tuvieron que volver por el frío”, añadió la traductora.

Residentes buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en la localidad de Jandaris, en el campo de la ciudad noroccidental siria de Afrin, en la parte de la provincia de Alepo controlada por los rebeldes, el 6 de febrero de 2023. RAMI AL SAYED - AFP

Natour explicó que fueron “más de 80 movimientos en una escala superior a 6.7, y todavía hay edificios que tienen riesgo de derrumbe”. Además, contó que en Estambul el sismo “no se sintió”.

En sus stories de Instagram, Jazmín escribió: “Fuerza Turquía” y “abrazo al pueblo turco de mi país Argentina” IG Jazmín Natour

“Lo urgente es rescatar gente de entre los escombros. Ya están armando carpas en lugares descampados y no sabemos cómo van a pasar la noche. Como en 1999, seguramente todos terminen durmiendo afuera con lo que se pueda. La vida de la gente que quedó entre los escombros depende de la velocidad del rescate. Vi que en diez minutos rescataron a tres personas; dentro de la desgracia, hay agilidad en el rescate”, finalizó.

LA NACION