El picante mensaje de Eduardo Feinmann a “los cumpa” tras el anuncio de la fórmula Massa-Rossi: “Se tragaron tres sapos”

escuchar

En las filas del kirchnerismo todavía reina el desconcierto después de que la fugaz precandidatura presidencial del camporista Eduardo “Wado” De Pedro le dejara paso, con pocas horas de diferencia, a la de Sergio Massa, el ministro de Economía y fundador del Frente Renovador, más identificado con el ala derecha del peronismo que con el kirchnerismo duro. “Los kukas se quieren matar”, dijo en este sentido Eduardo Feinmann, para quien “el progresista ‘k’ se va a tener que tragar otro sapo”, como en 2015 y 2019.

Cuando parecía que el ministro de Interior “Wado” De Pedro y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, serían los precandidatos presidenciales que competirían en la interna de Unión por la Patria (ex Frente de Todos), una negociación frenética de última hora entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner determinó que, finalmente, la fórmula “de unidad” fuera Sergio Massa-Agustín Rossi.

Los kuka se quieren matar - Eduardo Feinmann

La noticia generó un cimbronazo entre los votantes más identificados con el cristinismo, quienes veían en De Pedro a un integrante de la “generación diezmada” que por primera vez se postulaba como candidato al máximo cargo con el aval de la expresidenta y la agrupación La Cámpora. Sin embargo, la postulación quedó para alguien que se ubica ideológicamente en las antípodas se ese ideario.

Cristina Kirchner y Sergio Massa en el acto del 25 de mayo Santiago Filipuzzi

“El progresista ‘k’ se va a tener que tragar a Sergio Massa: no está feliz con la fórmula; sin ninguna duda, los kukas se quieren matar”, opinó Feinmann este lunes Alguien tiene que decirlo (radio Mitre) y aclaró que lo de “kuka” no lo dice en forma peyorativa: “Lo digo de la misma manera en que los menciona Cristina Kirchner, ella misma dice ‘nosotros los kuka’. Y los kukas se quieren matar, cuando vos escuchás los medios oficialistas y cristinistas se quieren matar, no saben donde ponerse con Sergio Massa como candidato a presidente”.

“Yo les diría a los cumpa: ‘Ahora agua y ajo, aguantarse y a joderse’. Es lo que tiene. Cristina, todavía calladita la boca, en algún momento va a salir a decir ‘señores, esta es nuestra fórmula’”, dijo el conductor radial y agregó: “Pensar que los kukas, los cumpas, se tuvieron que bancar votar a Daniel Scioli en 2015, que es derecha, votar a Alberto Fernández en 2019, que es de derecha, y ahora en 2023 a Sergio Massa, también de derecha”.

“Y esta es la primera vez desde 2003 que la fórmula no tiene un ADN k puro, como Scioli o Alberto. Y ahora, otra vez, Cristina elige a un Alberto Fernández, y sin ‘la generación diezmada’, porque Wado va como (candidato a) senador, y calculo que para Cristina es una buena salida: si pierden, no perdió ella, perdió Massa”, subrayó Feinmann.

“Así que ya se tragaron tres sapos y los progres se quieren matar. Sienten que se hicieron encima de la militancia; ayer escuché que dicen que los mearon y que Cristina ‘nos debe una explicación’”, finalizó.

LA NACION