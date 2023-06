Coco Basile y Sofi Martínez protagonizaron un tenso momento en la despedida de Riquelme: “No podés estar acá”

escuchar

En la previa al partido despedida de Juan Román Riquelme, se vivió un incómodo momento en la zona de vestuarios. Mientras los futbolistas del combinado de la selección argentina se preparaban para el evento, la periodista Sofía Martínez ingresó a los vestidores. Al verla, Alfio “Coco” Basile, entrenador del conjunto albiceleste, reaccionó y le indicó de manera contundente que no podía estar ahí.

Este fin de semana, estuvo marcado por dos despedidas de ídolos del fútbol argentino. Y ambas contaron con la presencia de Lionel Messi, que está de vacaciones en la Argentina antes de unirse al Inter Miami.

El primer evento fue el que organizó Maxi Rodríguez en Rosario. El referente de Newell’s e histórico jugador de la selección argentina realizó su despedida en el Estadio Marcelo Bielsa, en un encuentro que contó con equipos de la Lepra y de la albiceleste mezclados con otras amistades del homenajeado.

Muchos de los invitados en Rosario, como por ejemplo Messi y Lionel Scaloni, se trasladaron hasta La Bombonera, escenario del partido despedida de Riquelme, quien jugó su último partido como profesional a fines de 2014 con la camiseta de Argentinos Juniors.

Entre los invitados, destacaron figuras como Ángel Di María, Leandro Paredes, Pablo Aimar, Hugo Ibarra, Marcelo “Chelo” Delgado y los ya mencionados Messi y Scaloni, entre muchos otros nombres de peso. Los entrenadores no se quedaron atrás, ya que Carlos Bianchi y el Coco Basile fueron quienes ocuparon los bancos de suplentes en esta ocasión.

El momento de tensión entre el Coco Basile y Sofi Martínez

En ese contexto, se vivió un momento de tensión durante la previa al partido. A pesar de que los ambientes de este tipo de eventos son alegres y descontracturados, un desacuerdo entre Sofi Martínez y el exentrenador de Boca y la selección argentina generó una discusión.

Todo ocurrió durante la transmisión oficial del encuentro, a cargo de la Televisión Pública, en la que la periodista fue designada para la zona de vestuarios del combinado albiceleste. Mientras los futbolistas terminaban a ponerse a punto, Martínez ingresó a los vestidores.

A pesar de que tenía la información de que todos estaban cambiados y que no iba a incomodar nadie, el Coco no reaccionó de buena manera a su presencia. “No podés estar acá. Fijate”, le dijo el exfutbolista a la periodista al verla ingresar.

“No me quiero fijar”, respondió risueña Sofía Martínez, quien intentó apaciguar los ánimos y poder dialogar y conseguir unas declaraciones desde allí. Con humor, pero visiblemente molesto por la situación, Basile insistió en que debía abandonar el vestuario: “Bueno, mejor. No mirés que te vas a asustar. Andá”.

Carlos Bianchi y Alfio Basile fueron elegidos como los entrenadores para la despedida de Juan Román Riquelme Javier García Martino - Prensa Boca Juniors

Martínez, quien está en pareja con Diego Leuco, volvió a preguntar para que el Coco le dijera algo sobre el partido. Sin embargo, él insistió en que charlaran “después” y le remarcó que no podía estar “en el vestuario de hombres”, pedido que la periodista aceptó. Mientras abandonaba el vestuario, Martínez recalcó que consultó si había alguien cambiándose antes de entrar, para evitar cualquier situación de incomodidad o invasión de la privacidad que pudiera generarse.

