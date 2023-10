escuchar

La sorpresiva victoria de Sergio Massa en las elecciones de este domingo, que lo ubica en el ballottage del 19 de noviembre para pelear la presidencia de la Nación frente a Javier Milei, le generó “alivio” a Ernesto Tenembaum, quien “percibía como una tragedia” que el libertario se alzara con la primera magistratura en primera vuelta o saliera primero, según reveló esta mañana durante su programa de radio.

El periodista analizó las cifras que le dieron el primer puesto al ministro de Economía impulsado por los votos en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof obtuvo la reelección con una contundente performance, y dijo que el segundo puesto de Milei “es una idea que a mí me alivia”.

Sergio Massa habla en el bunker Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Yo sé que entre nuestros oyentes hay gente que votó a Milei y que siente que todavía puede ganar, y respeto absolutamente que alguien piense distinto que yo, pero lo que pienso yo es lo que pienso yo, y lo que siento yo con mi formación, y creo que puedo fundamentar: Milei es un voto demasiado enojado, y que el enojo no es un buen método; esa historia de ‘no me importa que explote todo, si estos tipos la pagan con eso’, pero en el medio se va la vida de mucha gente”, consideró el conductor de Radio con Vos y afirmó que votar al candidato libertario por bronca “no me parece un criterio que sea constructivo para votar”.

Tenembaum, Milei y la experiencia “falluta” de Massa

“Gobernantes como Massa hay en todo el mundo, esa cosa de experiencia de manejarse en el poder, medio falluta, que puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo, pero prefiere estar con los dos al mismo tiempo que con ninguno, que tiene aspectos de connivencia con sistemas de poder que son venales, todo eso es Massa, sin duda”, reconoció Tenembaum y se sinceró: “Lo que vas a escuchar es a un tipo que su primera mirada es esa, la sensación de uff… de lo que estamos a punto de salvarnos si es que ocurre (que el ministro sea electo presidente)”. Y, después de decir que intenta “ser lo más prudente y leal en la cobertura de las elecciones”, afirmó: “No quiero que Milei llegue al poder”.

“No diría ‘yo quiero que gane Massa’, pero por defecto prefiero que gane Massa antes que Milei y eso me ubica en ese lugar”, subrayó el conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Sobre el final, sin embargo, aclaró: “Voy a hacer un esfuerzo muy grande para que ustedes escuchen acá las visiones de los que piensan distinto que yo, porque esa es la marca de nuestras convicciones”.

Quién ganó las elecciones presidenciales en Argentina en 2023

Sergio Massa y Javier Milei

Sergio Massa y Javier Milei definirán la presidencia de la Argentina en un ballottage el próximo domingo 19 de noviembre, luego de una disputada primera vuelta electoral. El candidato del oficialismo y actual ministro de Economía se imponía con el 36,21% por sobre el 30,24% del candidato de La Libertad Avanza (con el 85% de las mesas escrutadas). Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, logró 23,79% y quedó fuera de la carrera presidencial.

LA NACION