El presidente Javier Milei brindó su primer discurso frente a la Asamblea Legislativa donde describió el estado de la Nación con duras críticas a lo que considera “el modelo de la casta”: políticos corruptos, empresarios prebendarios e “informadores ensobrados”, en relación con los periodistas que reciben dinero a cambio de una opinión favorable.

El presidente, Javier Milei, inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Hernan Zenteno - La Nacion

Este pasaje en el discurso que el mandatario formuló el viernes por la noche fue criticado en duros términos por el conductor y periodista Marcelo Longobardi, quien consideró como una “barbaridad inaceptable” que el presidente haya descalificado a los periodistas que, según sus propias palabras, “frente a la decisión de terminar con la pauta oficial han decidido salir a defender sus privilegios de manera descarnada, llegando a caer en delitos de calumnia e injurias y mentir de manera depravada”.

“Este esquema putrefacto está extendido a todos los poderes del Estado: tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial; y en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal. Sustentados por medio de comunicación que viven de la pauta oficial y formadores de opinión ensobrados que miran para el otro lado o que eligen cuidadosamente a quién acusar y a quién no”, dijo Milei en su discurso.

Poco antes, el presidente había dicho que le resultaba “una inmoralidad que en un país pobre como el nuestro, los gobiernos gasten el dinero de la gente para comprar voluntades de periodistas”.

Marcelo Longobardi le respondió a Milei: “No tenemos nada que ver con la barbaridad que el presidente dijo” Hernan Zenteno - La Nacion

Longobardi, Milei y los periodistas “ensobrados”

“No me gustó, por supuesto, no es que no me gustó, me pareció inaceptable el modo en el que el presidente trató a la prensa en su conjunto”, dijo Longobardi durante el resumen de noticias de su programa Esta mañana por radio Rivadavia (AM 630).

“A ver, qué sé yo... Nosotros y muchos otros periodistas no tenemos nada que ver con la barbaridad que el presidente dijo. Es más, el presidente imagina a todos periodistas como él lo llama ensobrados”, dijo el conductor radial visiblemente indignado. Y disparó: “Yo diría que ensobrados son muchos de los que hablan con él”.

“¿O no?”, se preguntó Longobardi en relación con los comunicadores que tratan con pleitesía y sin espíritu crítico a las afirmaciones del presidente, a quienes calificó de esta manera: “Son una manga de alcahuetes”.

“No todos (son alcahuetes), por supuesto, pero muchos de ellos lo son. Bueno, eso vamos a hablar después. A mí me pareció inaceptable. Inaceptable, pongo acá para acordarme después”, finalizó el conductor radial.

Marcelo Longobardi y Javier Milei Archivo

Longobardi: “Milei es el jefe de una patrulla perdida”

No es la primera vez que Longobardi critica en términos muy duros al presidente Milei. A finales de enero, cuando el recientemente asumido mandatario describió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como a un “comunista asesino”, y elogió el liderazgo de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II como defensores “del mundo libre”, durante una entrevista con The Wall Street Journal, el periodista dijo que Milei era “el jefe de una patrulla perdida”.

Y concluyó: “Milei es el jefe de una patrulla perdida, ¿creyendo que aún estamos en guerra con el comunismo, y citando a Juan Pablo II y a Reagan y a Thatcher? Es un tema que fue muy interesante para la época”, recordó Longobardi y finalizó: “Por eso, me parece que el presidente está volviendo a un nivel de ideologización no compatible con el papel de un presidente que enfrenta problemas mucho más terrenales que Moisés”.