escuchar

Si bien el equipo de asesores que rodea a Javier Milei trabaja contrarreloj para moderar sus propuestas de gobierno en el caso de ser elegido presidente el próximo 22 de octubre, para Marcelo Longobardi esto no es tan así, más bien todo lo contrario, de acuerdo con un repaso de las declaraciones que formuló el líder libertario los últimos días.

El periodista afirmó que Milei contraataca a sus oponentes para adquirir mayor “visibilidad y potencialidad política” y que esta misma estrategia es la que llevaron adelante la familia Kirchner y, en el plano internacional, el expresidente republicano de los Estados Unidos, Donald Trump.

En los últimos días, el candidato de La Libertad Avanza volvió a criticar al Papa Francisco, rechazó a la “ideología de género” y la ley del aborto, negó el cambio climático y se opuso a cualquier acuerdo gubernamental con China en el caso de que fuera elegido presidente. Sus argumentos fueron reproducidos durante la entrevista que el presentador estadounidense Tucker Carlson publicó en Twitter/X, y que fue vista por más de 400 millones de usuarios.

Javier Milei: "El Papa tiene afinidad con los comunistas asesinos"

En este sentido, Longobardi dijo que “personalmente” no ve ninguna moderación en Milei: “De hecho, en el mismo fin de semana dijo, ‘a mí no me van a parar ni 200 economistas fracasados, ni pseudo-intelectuales ni los curas villeros’. Y este tipo aprovecha, obviamente, al contraponerse a la gente que lo enfrenta, adquiere visibilidad y potencialidad política”, consideró, y añadió: “Es el mismo sistema que utilizaron los Kirchner y que ha usado Trump en Estados Unidos”.

El conductor del programa Esta mañana de radio Rivadavia (AM630) se refirió además a las declaraciones del Milei según las cuales si él gana en octubre “la grieta está muerta” y, si bien se permitió disentir, también compartió con “el león” un argumento. “Yo no sé si está muerta la grieta porque se produciría eventualmente otra. Lo que sí estoy de acuerdo con él es que si gana la elección Milei, el sistema político se va a reconfigurar. Eso es un diagnóstico. Tal vez sea el único diagnóstico que yo comparto con Milei”, subrayó el periodista.

Y también ironizó sobre el eslogan de campaña que el líder libertario y sus seguidores suelen publicar en las redes sociales, como si fuera una cita bíblica. “Después están todas las historias alrededor de esta idea de ‘las fuerzas del cielo’, que son las que determinan el rumbo triunfante de Milei”, describió.

“Viste que la política tiene en algunos lugares un costado místico; en el caso de Milei, muy místico, y en este caso con citas bíblicas. Y estas cosas, hoy en día se habla de esto llamado ‘las fuerzas del cielo’ que son las que han puesto Milei, para beneficio de los argentinos, en el centro de la escena pública”, finalizó.

LA NACION