Después de varios días de abstinencia mediática, Javier Milei volvió a copar las pantallas esta semana. El candidato de La Libertad Avanza (LLA) salió a brindar entrevistas con un libreto sobre su plan económico que repitió cada vez que estuvo frente al micrófono. Dijo que, “básicamente”, lo que haría en su mandato son tres reformas “de primera generación”. Otras propuestas que se escucharon en boca del líder libertario o de sus colaboradores en los últimos meses ahora parecen relativizadas, postergadas o archivadas. Influyeron en ese ajuste los trabajos de factibilidad de sus equipos técnicos, que están actuando con el objetivo en desarrollar programas de ejecución realizables.

“Le estamos proponiendo a la sociedad las reformas de primera generación, que son básicamente una reforma del Estado que baje el gasto público, que baje impuestos y que quite regulaciones; ir a un sistema de modernización del mercado laboral con un seguro de desempleo como el del sector de la construcción y cerrar el Banco Central para ir a un sistema de competencia de monedas. Ese es básicamente el programa de Gobierno”, dijo Milei en TN al promediar la semana.

La delimitación que hizo Milei de su plan llegó después de que se evidenciara cierto desorden en el discurso de LLA. El candidato a senador Juan Nápoli -enviado a Nueva York a reunirse con los inversores de Wall Street- días atrás manifestó, por ejemplo, que al BCRA se proponía “regularlo, no eliminarlo” y la economista Diana Mondino señaló que “el Banco Central no debe tener la función de emitir dinero”. Pero cerca de Milei son enfáticos: “El proyecto es cerrarlo”. La función de superintendencia de bancos, no obstante, no desaparecería. Roque Fernández sería uno de los que está analizando en detalle la carta orgánica del BCRA y estudiando otros proyectos de ley.

Milei, en tanto, no suelta el slogan de la dolarización, que hasta acá fue el corazón de su campaña electoral. Pero ahora clarifica que se trata en rigor de una “competencia de monedas” que, según dicen los libertarios, tendería naturalmente a que la gente se vuelque al dólar. “Dolarización es un título, Javier dice competencia de monedas y en ese caso ¿quién gana? el dólar. Pero queremos dejar de discutir dolarización y pasar a discutir el uso del peso, que es lo que proponen los otros candidatos”, dijo a LA NACION un importante referente de LLA.

El líder libertario, en tanto, asegura que bajará el gasto “de la política” pero al mismo tiempo dice que no recortará la planta de personal del Estado (aunque sí quiere cerrar organismos y sociedades estatales, como la agencia Télam). En LLA dicen que lo que achicarán son los “ravioles” o cargos jerárquicos del organigrama de gobierno. Pretende pasar de unos 8000 altos mandos a la mitad.

Hay otras propuestas de los libertarios, en tanto, que parecieron quedar en el camino. La idea de cambiar el sistema educativo mediante la implementación de vouchers que financien a los alumnos (y no a las escuelas) ya no se analiza seriamente, según pudo reconstruir LA NACION. Cerca de Milei dicen que se trata de una propuesta “de tercera generación”, para un futuro lejano. Pero los equipos técnicos ya advirtieron que la estructura de financiamiento de las escuelas públicas, que es federal, no permitiría cerrar un colegio estatal por falta de alumnos. En lo que avanzan los colaboradores de Milei es en la idea de declarar a la educación como servicio esencial (para evitar los paros docentes) y en generar incentivos para que los maestros se capaciten. En eso trabajan Sandra Pettovello, que hoy es la encargada del eventual “Ministerio de Capital Humano”, y el responsable de educación, Martín Krause.

Los equipos técnicos

Pettovello -que en las últimas semanas mantuvo reuniones con el Banco Mundial- tiene como colaboradora a Mariana Sartoris (investigadora del IAE). Trabaja con Eduardo Filgueira Lima (exfuncionario en La Pampa) para los temas de salud y con Miguel Ángel Ponte (que fue secretario de Empleo bajo el ala de Jorge Triaca en el gobierno de Cambiemos) como virtual secretario de Trabajo. Algunos en LLA advierten que los nombres del gabinete, no obstante, se confirmarán recién si Milei gana los comicios. L os libertarios están buscando oficinas para aglutinar a los equipos técnicos, que hasta ahora trabajan más dispersos.

Milei, en tanto, comenzó a tener una agenda más permeable en los últimos días. El miércoles, antes de su encuentro con el líder gastronómico Luis Barrionuevo, se reunió con un grupo de empresarios del rubro energético junto al referente que designó para esa área, Eduardo Rodríguez Chirillo, que trabajó con el secretario de Energía Carlos Bastos durante el gobierno de Carlos Menem.

En LLA oscilan entre mostrarse como una opción antisistema radical y presentar un programa político viable. Hay, además, una intención en el equipo libertario de arrebatarle a Juntos por el Cambio la posición de alternativa política al kirchnerismo. “No es que Milei cambió lo que dice. La diferencia es que como nos acercamos más a la posibilidad de ser gobierno, ahora lo escuchan más y él puede explicar su proyecto”, dijo a LA NACION un importante referente libertario. Otro colaborador de Milei apuntó: “Es falso que se moderó el discurso”. Esta semana, el candidato pasó de explicar su plan con tono moderado en televisión a mostrarse con una motosierra encendida en una caravana proselitista en la provincia de Buenos Aires.

