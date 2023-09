escuchar

Los simpatizantes de Javier Milei se mueven en las redes sociales como si de su hábitat natural se trata. Desde el meteórico ascenso del fenómeno libertario, X (la exTwitter) se convirtió en el campo de batalla preferido no solo por la militancia rasa de La Libertad Avanza, sino también por varios de los principales figuras del espacio. Una arena virtual en la que priman tanto los agravios como los golpes de efecto dirigidos a catapultar a los propios o a hundir a los rivales.

Todo fue euforia esta semana en la relación de los libertarios con la plataforma propiedad de Elon Musk. La entrevista que le realizara a Milei el polémico periodista estadounidense Tucker Carlson fue compartida, de hecho, por el propio Musk en su cuenta personal. “Interesting [Interesante]”, escribió el multimillonario, en un guiño directo al candidato a presidente de La Libertad Avanza. Días atrás, cuando Carlson difundió, a modo de adelanto, la foto del encuentro con el libertario, Musk la había comentado, pero luego eliminó el mensaje. “Would be quiet a change [Sería un gran cambio]”, decía.

Tucker Carlson y Javier Milei

“La entrevista más vista de la historia”, fue el mensaje que, envuelto en éxtasis, se replicó hasta el hartazgo entre los integrantes del ejército de cuentas libertarias que día a día se dedican a apuntalar la figura de Milei en la virtualidad. La Derecha Diario, la usina orgánica de noticias de La Libertad Avanza, llegó hasta confeccionar un ranking en el que ubicó el intercambio Carlson-Milei por encima de, ni más ni menos, el histórico reportaje de David Frost a Richard Nixon en 1977.

Sin embargo, no se necesitó de un ojo demasiado avezado para notar que las más de 300 millones de visualizaciones festejadas por los libertarios no tienen, en realidad, correlato con la cantidad de likes que cosechó el tuit: sus 258.000 están muy detrás de los más de 861.000 obtenidos por la reciente entrevista de Carlson al expresidente Donald Trump, que además cuenta con menos visualizaciones (265 millones).

Milei vs. Bullrich

Los dardos cruzados entre seguidores de Milei y sus detractores, muchos de ellos simpatizantes de Patricia Bullrich, arrecian en la que supo ser la red social del pajarito. Por caso, quien salió a criticar abiertamente la visita de Tucker Carlson a la Argentina fue el director de cine Juan José Campanella, uno de las personalidades de la cultura con mayor presencia en X.

Campanella recordó que al entrevistador lo echaron de la cadena Fox “por mentir” y afirmó que es el periodista “de peor reputación” de Estados Unidos. “Carlson es solo admirado por skinheads y nazis, que también los hay en USA”, apuntó el ganador del Oscar en un mensaje que respondía directamente a una de las figuras en ascenso al interior del universo libertario: el estratega comunicacional de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo.

No Pato. Estaba siendo entrevistando por uno de los periodistas más importantes del mundo y siendo visto por más de 60 millones de personas.

Capaz tu ministerio de la buena onda lo puede explicar filosóficamente. https://t.co/VFqQ7fm6A4 — Fernando Cerimedo (@FerCerimedo_ok) September 15, 2023

“Pero los “virgos” son los violentos e insultan... Lloraban con los K y hacen lo mismo”, respondió el gurú comunicacional. Lo que motivó la reacción de Campanella había sido la cita de Cerimedo a las declaraciones de Patricia Bullrich en una entrevista en la que aseguraba que Milei se lo veía “perdido”. “No Pato. Estaba siendo entrevistando por uno de los periodistas más importantes del mundo y siendo visto por más de 60 millones de personas”, retrucó el dueño de la agencia Numen.

El cruce con Cerimedo no fue el primero que protagonizó Campanella con una figura importante de La Libertad Avanza. A comienzos de semana, el cineasta discutió virtualmente con la cosplayer y candidata a diputada nacional por el espacio, Lilia Lemoine. Campanella no solo la tildó de “terraplanista”, sino que dijo que Milei es un “desquiciado”. Incluso comparó a los libertarios con el kirchnerismo y los acusó de “vacíos y payasescos”.

Juanjo, vamos a cerrar el INCAA.

Y ya te habrás enterado que no hay 1 solo fondo apoyando a Javier sino 3, verdad?

Tus tuits van envejeciendo muy mal! https://t.co/rwxzwsyo5C — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) September 9, 2023

Todo comenzó cuando Campanella consideró que, de cara a las elecciones generales de octubre, el candidato a presidente de La Libertad Avanza “se echó para atrás” respecto de las promesas que había hecho durante la campaña hacia las PASO. “Mientras tanto sus seguidores demuestran ser tan violentos como él. Son peores que los K”, se quejó Campanella por X. “Espero que por lo menos nos dejen vender los riñones”, ironizó el director de cine que supo mostrarse cercano al macrismo.

Trolls

Las peleas de Campanella con referentes libertarios no son más que un botón de muestra de las fricciones que cotidianamente protagonizan cuentas que, en muchos casos, se esconden detrás seudónimos o perfiles falsos. En ese sentido, Cerimedo reconoce tener 50.000 trolls con inteligencia artificial a su disposición en X, pero se encarga de negar que sean utilizados para atacar a sus rivales políticos.

En La Libertad Avanza aducen que lo que buscan es promover “relaciones sociales significativas”, sin utilizar esas cuentas simplemente para comentar. Y diferencian una “campaña sucia”, que se hace con noticias falsas, de una “campañas negativa”, en las que pueden exponerse cuestiones que el opositor no quiere mostrar, pero que, sin embargo, podría ser “legítimo” hacerlo.

Cerimedo, con el periodista Tucker Carlson

Por otro lado, quien también también niega la existencia de trolls que operen contra sus adversarios es Agustín Romo, candidato y director de Comunicación Digital de La Libertad Avanza, según figura en sus redes. “Yo no los controlo, no les pago, no les bajo línea. Son personas de carne y hueso, son militantes orgánicos que quieren que Milei sea presidente”, le dijo a LA NACION en una entrevista reciente.

Romo es candidato a diputado bonaerense y relató que, en el pasado, Twitter le suspendió sistemáticamente cuentas que había abierto con seudónimos por “incumplir las reglas” de la plataforma y tuvo que cambiar su perfil.

Saqueos en Jose C Paz: reventaron un local de artículos para el hogar y otro de ropa deportiva. Todos los comerciantes están cerrando. Se le prende fuego el país al peronismo. — Agustín Romo (@agustinromm) August 22, 2023

Hace un mes, fue señalado por parte del Gobierno como uno de los presuntos “instigadores” en redes de los saqueos que tuvieron lugar el martes en el conurbano bonaerense. “Saqueos en José C. Paz: reventaron un local de artículos para el hogar y otro de ropa deportiva. Todos los locales están cerrando, se le prende fuego el país al peronismo”, había posteado en la exTwitter.

Consultado en su momento por este diario, Romo, que es vecino de la zona, replicó que lo publicó porque se lo contó de primera mano un comerciante a esa hora. “Si no hubiera sido por Twitter, los ciudadanos no se hubieran enterado de lo que pasaba a través de los medios con pauta”, retrucó.

