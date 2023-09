escuchar

El magazine A la Barbarossa, que se emite de lunes a viernes a las 9.30 por Telefe, es uno de los más vistos de esa pantalla no solo en su rubro, sino en su franja horaria. Este ciclo capturó mucha audiencia durante Gran Hermano, convirtiéndose en uno de los ciclos satélites del reality show. En las últimas horas, sufrió la salida voluntaria de una de sus revelaciones.

En la edición del viernes pasado, Noe Antonelli emocionó a todos con su sorpresiva despedida del programa, que durante las últimas tres semanas fue conducido por Roberto Funes Ugarte y al cual tras recuperarse de una cirugía de rodilla volverá Georgina Barbarossa como su conductora estrella.

Roberto Funes Ugarte sustituyó a Georgina Barbarossa Archivo

“¡Qué difícil! Yo no voy a estar más en el programa por un tiempito. Tengo muchas cosas personales a las que dedicarle tiempo y enfocarme”, expresó la panelista, en su último día en el ciclo que produce Kuarzo.

La también conductora de Televisión Pública, que se emite a diario a las 15.30 y presenta junto a Sergio Goycoechea (Todos estamos Conectados), agregó: “Me da un poco de pena, porque uno comparte todas las mañanas desde hace mucho tiempo. Voy y vuelvo, porque es por un tiempito”. Antonelli, igualmente, continuará trabajando en Telefe, en el ciclo de apuestas Gol de Medianoche, los lunes a la medianoche.

En diálogo con LA NACION, la panelista agregó: “Simplemente necesitaba parar un poco y ocuparme de algunas cuestiones personales. Hace mucho tiempo vengo con un ritmo muy exigido de trabajo”. En este sentido, dejó en claro que no tiene ningún problema con el equipo. “Amo a Georgina, es super generosa y hermosa persona, y tengo amigos en el programa, que de hecho, me da mucha pena dejar de verlos todas las mañanas, pero a veces hay que tomar decisiones pensando en lo que uno necesita mas allá del trabajo”, indicó.

En este sentido, una de las más sensibilizadas por la despedida de Antonelli fue Analía Franchin, quien tuvo palabras muy lindas para con la joven panelista. “Ojalá les pase en la vida tener un compañero de trabajo como Noe, que les toque alguna vez. Es lo más bueno y solidario. Y, sobre todo, pasó de ser una compañera a una amiga”, cerró.

Asimismo, Noe remarcó que solo deja A la Barbarossa, pero que seguirá vinculada con Telefe. “Estoy muy feliz con el canal, porque no solamente me entendieron, sino que me apoyaron y sigo con mi programa de los lunes a la noche y disponible como siempre para lo que me necesiten”.

Cual es la razón de su salida y por qué ya se sabe que volverá

Según pudo saber LA NACION, Noe está con muchos asuntos personales, para los cuales el trabajo le quita tiempo. Por eso, pensó que lo mejor sería dejar el ciclo del que es panelista, para abocarse a esas cosas y seguir con los programas que la tienen al frente, tanto en Telefe como en la Televisión Pública. En el último caso, este ciclo podría llegar a su fin después de diciembre, cuando cambien las autoridades nacionales, ya que se trata de un medio público.

Los integrantes de A la Barbarossa Instagram: noeantonelli

Con esa decisión, hace unas semanas, lo anunció tanto a las autoridades de Telefe como de la productora Kuarzo. Pero la respuesta fue no solo que no la querían perder, sino que la esperaban a que pueda resolver sus temas y que vuelva cuando lo desee. Por eso, se acordó que Antonelli se tome una licencia y, así, regresar al ciclo de Barbarossa en dos meses, ya que el mismo tendrá asegurada su continuidad en el 2024.