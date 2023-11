escuchar

Luis Novaresio analizó la entrevista exclusiva que brindó a LN+ el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y sostuvo que, tanto en el tenso diálogo que mantuvo con el periodista Luis Majul como en los spots publicitarios que se difundieron desde que comenzó la campaña electoral, el expresidente de la Cámara de Diputados ha desplegado un “operativo ficción” para despegarse del kirchnerismo y del Gobierno que él mismo integra. “Vamos a ver si le funciona”, reflexionó el conductor del programa Buen día Nación.

Durante la entrevista, Massa aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejará “la función pública” y “no se va a meter en nada” si él es elegido presidente el próximo domingo 19 de noviembre, cuando dispute el balotaje con el candidato libertario Javier Milei. Además, sostuvo que no pondría las manos en el fuego por la expresidenta “ni por nadie” y, frente a la consulta sobre si apoyaba el juicio político que el oficialismo impulsa contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el candidato argumentó que desconoce el proceso, pese a que lleva más de un año e involucra a dos legisladores del Frente Renovador, el partido que él mismo fundó hace diez años.

“Cristina deja la función pública, deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público. No se va a meter en nada, como no se metió este año en mi trabajo en el ministerio”, aseguró Massa para distanciarse de la vicepresidenta cuando Majul le preguntó por el rol que ejercería la conductora del peronismo kirchnerista en un eventual gobierno suyo.

Sergio Massa en LN+ Enrique García Medina - LA NACIÓN

“Lo central es que no dio una respuesta contundente sobre el tema del juicio político a la Corte Suprema”, consideró Novaresio durante el pase de su programa con el Noticiero 8 am que conduce Marina Calabró. “Porque hay que recordar que los diputados de Sergio Massa apoyaron el dictamen de la comisión de juicio político a la Corte… Fue uno de los momentos en los que más incómodo se lo vio durante la entrevista”, añadió el periodista.

En este sentido, Novaresio afirmó que “cuesta creer que no conozca (los fundamentos del juicio político); él, que presume conocer como funciona el Estado, no conoce la imputación que se le hace a la Corte Suprema, cuando sus propios diputados lo apoyaron. Ese fue el punto más débil de la entrevista del día de ayer. Trajo datos específicos, ¿y no conoce los fundamentos? Es el achaque que puede hacérsele: ¿Es kirchnerista a la hora de pensar la división de poderes o piensa en otra cosa? Anoche no lo contestó”.

En otro tramo de la entrevista, Massa justificó que las principales figuras del kirchnerismo, como Cristina Kirchner y su hijo Máximo, no hayan aparecido durante toda la campaña electoral: “Cada uno hace campaña como quiere. La campaña está definida en el marco de un proceso en el que queremos que le quede claro a la sociedad quién va a ser el presidente desde el 10 de diciembre. El presidente voy a ser yo y, entonces, la campaña se centralizó en mí”, remarcó.

Novaresio se detuvo en este punto y dijo que, desde que comenzó la campaña electoral, cuando fue elegido candidato a presidente en la fórmula que compone junto con Agustín Rossi –actual jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández–, los spots publicitarios no hacen alusión ni al Partido Justicialista en general ni al kirchnerismo en particular. “Hay que ver cómo funciona el operativo ficción que está planteando Massa para despegarse del kirchnerismo”, planteó el periodista, y finalizó: “Al electorado, parece que o no le importa, o le cree, porque sacó el 36 % de los votos; vamos a ver cómo le funciona ahora”.