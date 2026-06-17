Radios. Debutó Andy Chango los domingos en Pop 101.5, mientras la radio busca definir su tarde diaria

Mientras Pop 101.5 continúa definiendo la reorganización de su grilla diaria de lunes a viernes, la FM de Indalo movió sus fichas para el fin de semana.

Tras el pase de José María Listorti a la segunda mañana con Re Tarde (de 9 a 13), la franja de 16 a 19 permanece ocupada de forma transitoria por el espacio musical Música Pop. Sin embargo, la novedad de la emisora debutó el domingo pasado por la noche.

Se trata de No me voy a dormir, el nuevo ciclo conducido por Andy Chango que se emite todos los domingos de 22 a 23. En su primer programa, el músico y escritor tuvo como invitado de lujo al periodista Bebe Contepomi.

FM Horizonte volvió al aire en el 101.9, pero con cambios en su formato

Luego de varias semanas fuera del aire debido a inconvenientes técnicos —tal como había anticipado LA NACION—, FM Horizonte retomó sus transmisiones en la frecuencia 101.9. Sin embargo, el regreso llegó con una novedad importante en su estructura.

La emisora desvinculó a su staff de locutores, motivo por el cual actualmente se encuentra operando en “modo automatizado”, emitiendo una programación estrictamente musical y sin intervenciones habladas en vivo.

Cabe recordar que, a lo largo del período en que la frecuencia modulada estuvo interrumpida, la radio continuó su transmisión habitual de forma exclusiva a través de su plataforma web y del portal de Editorial Perfil, grupo que tiene a su cargo la gestión operativa de la emisora desde 2023.

El Observador 107.9 consolida su expansión y lidera el crecimiento en streaming

El Observador 107.9 FM continúa afianzándose como una de las emisoras de mayor crecimiento en el panorama de medios actual. El éxito de su estrategia de streaming se refleja en su comunidad digital: en los últimos meses, sus contenidos en YouTube superaron los 51 millones de reproducciones totales, demostrando una fuerte interacción y consumo multiplataforma.

Luis Majul Hernan Zenteno - La Nacion

Este año, la radio cuenta con periodistas como Luis Majul, Yanina Latorre, Marina Calabró, Franco Mercuriali, Horacio Cabak y Luis Gasulla, entre otros.