Radios: Edith Hermida deja el programa de Santiago del Moro en La 100 por su ingreso a MasterChef Celebrity

La locutora, panelista y conductora Edith Hermida tomó la decisión de abandonar su silla en Club del Moro, el exitoso ciclo conducido por Santiago del Moro en La 100 (FM 99.9), que se emite de lunes a viernes de 5.30 a 10, donde se desempeñaba desde principios de 2024. La razón fundamental de su renuncia es la sobrecarga horaria. Hermida se sumó oficialmente como una de las participantes de la nueva temporada del reality de cocina MasterChef Celebrity (Telefe), cuyas grabaciones demandan largas jornadas de ocho horas y, en más de una oportunidad, también se superponen con sus compromisos nocturnos al frente de Bendita (elnueve). Su última participación en la radio está pautada para mañana.

El ciclo radial continuará con su actual staff, integrado por Maju Lozano, Anita Martínez, Marcela Tauro, Fernando Carlos, Gonzalo Sorbo, Costa, Bebe Sanzo y Cristian Riquelme. Además, Catherine Fulop regresará al programa para sumarse algunos días, de acuerdo con su disponibilidad de agenda.

Club del Moro continúa consolidado en la cima absoluta de las mañanas de las FM argentinas. Según las últimas mediciones de Kantar Ibope Media correspondientes al trimestre de junio a agosto, el programa mantiene un dominio indiscutido con un 31,55% de share, superando ampliamente a todos sus competidores.

Homenaje a la trayectoria: el estudio de la AM 1030 llevará el nombre de Chiche Gelblung

A modo de homenaje para mantener vivo su legado, Radio Del Plata decidió bautizar a uno de sus estudios con el nombre de Samuel “Chiche” Gelblung. La decisión llega tras el fallecimiento del histórico periodista, cuyo último programa se emitió el viernes 4 pasado.

La noticia fue confirmada por el director del medio, Alfredo Scoccimarro, quien detalló cómo quedará conformado el espacio histórico de la AM 1030. “Un estudio, aquí en Radio Del Plata, se llama Juan Alberto Badía, y el otro se va a llamar Samuel ‘Chiche’ Gelblung”, expresó. De esta manera, el nombre del periodista quedará inmortalizado junto al de otra de las grandes figuras de la radiodifusión argentina, consolidando su fuerte vínculo con la emisora a la que se había incorporado en 2021 para conducir Hola Chiche.

Recordemos que otras emisoras también rindieron homenaje a sus figuras poniéndoles sus nombres a sus estudios. Tal es el caso de Radio Rivadavia, donde sus estudios llevan los nombres de Héctor Larrea, Antonio Carrizo (fallecido el 1° de enero de 2016) y Cacho Fontana (5 de julio de 2022); el estudio principal de Pop Radio (anteriormente de Radio 10), que lleva el nombre de María Muñoz (fallecida en 2003); y Radio Mitre, que rebautizó su estudio principal con el nombre de Magdalena Ruiz Guiñazú tras su fallecimiento en septiembre de 2022. Asimismo, a modo de homenaje personal de Luis Majul hacia él –aunque no formó parte de la emisora–, El Observador bautizó su estudio principal con el nombre de Jorge Ernesto Lanata, quien murió el 30 de diciembre de 2024.

La partida de su clásico ciclo —que hasta el 4 de septiembre se emitió de lunes a viernes de 13 a 15— motivó una reorganización temporal en la grilla diaria para cubrir el espacio vacante. Hasta nuevo aviso, la emisora resolvió extender la duración de los ciclos que antecedían y sucedían al programa: Mesa Chica, conducido por Alfredo Scoccimarro, se emite ahora de 11 a 14, y Póker de damas, bajo la conducción de Laura Luz Ojeda, ocupa el bloque vespertino de 14 a 17.

El periodista Chiche Gelblung ALFIERI MAURO

Martín Fierro de Radio 2026: ya tiene fecha la ceremonia de entrega

Los Premios Martín Fierro de la Radio, previstos inicialmente para el 6 de octubre próximo, debieron suspender su programación debido a la coincidencia con el partido de despedida de Lionel Messi.

La comisión directiva de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) y la productora Red Cube definieron que la ceremonia de entrega será el miércoles 21 de octubre.

La ceremonia se realizará en el Complejo Parque Norte (Fuente: Archivo LN)

Según pudo saber LA NACION, la gala será transmitida vía streaming desde el complejo Parque Norte.

Por otro lado, debido al cambio de fecha, Julieta Prandi no podrá ser de la partida por coincidir con su luna de miel, por lo que la producción ya se encuentra en la búsqueda de una figura femenina para que acompañe a Luis Novaresio en la conducción principal, mientras que la cobertura previa estará a cargo de Paula Varela y Guido Záffora.

A su vez, la esperada velada contará con reconocidos homenajes a Chiche Gelblung y Ernestina Pais, en tanto que el listado oficial de ternas y nominaciones se dará a conocer en los últimos días de septiembre.