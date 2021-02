Tamara Pettinato, luego de dar positivo de coronavirus: “Es un infierno, no se lo agarren”

Después de mostrar en redes sociales cómo se realizó el hisopado que finalmente le dio positivo de coronavirus, Tamara Pettinato contó que permanece aislada padeciendo los primeros síntomas del Covid-19. “Es un infierno. Ahora estoy un poco mejor, pero es la muerte chicos, no se lo agarren”, pidió la columnista del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? que conduce Ernesto Tenembaum por radio Con Vos.

“Todos los días me agarra algo nuevo; va cambiando, empecé con fiebre, y al otro día, dolor de garganta y dolor de cuerpo que no podés dormir de lo que te duele, y después perdí el gusto y el olfato, con lo cual, todo lo que como es como masticar una suela de zapato, y estoy todo el tiempo congestionada”, describió la hija del músico y humorista Roberto Pettinato.

Cuando Tenembaum le preguntó si tenía miedo, ella sostuvo que solo temía por una complicación respiratoria como próximo síntoma. “Mi único miedo es llegar al ‘no puedo respirar’ que no sabés si te va a pasar o no. No sabés cómo va reaccionando tu cuerpo para matar el virus”, dijo y agregó que permanece sola en su casa, ya que su compañera de vivienda se fue, tras hacerse un hisopado y darle negativo.

“Papá, mamá y mi hijo están todos aislados. La gente no se está aislando 14 días porque a un compañero de trabajo le haya dado positivo. Si no, como me dijo el médico, todos estaríamos todo el tiempo aislados”, dijo Tamara

“Ya que perdiste el gusto y el olfato, en vez de tomar cerveza, podés tomar agua, si es igual”, bromeó su compañero Gustavo Grabia. “Sigo tomando cerveza, porque hago de cuenta que la vida sigue igual”, respondió.

En ese momento, Tenembaum le preguntó si sentía que había “hecho algo mal” para contagiarse y ella respondió que en la otra radio donde trabaja (Pop, FM 101.5) hubo muchos casos: “Esperé tres días, me hisopé y me dio negativo, pero claramente lo tenía y no se me había despertado”.

Sobre el final, Tenembaum contó que, al ser contacto estrecho de Tamara, también se encuentra aislado en su casa, y que, además, debió posponer sus vacaciones en la costa Atlántica por unos días. “Si no querés contagiar, son siete días de aislamiento. Yo lo lamento por mí, porque ando caminando por las paredes, me vuelvo loco con el encierro, tengo un mal humor y una bronca”, dijo el conductor.

“Te salvé las vacaciones, mirá que días horribles te iban a tocar, todos días de lluvia”, bromeó Tamara Pettinato.

LA NACION