Tamara Pettinato dio positivo de coronavirus: “Lo peor es el miedo”

Tamara Pettinatio dio positivo de coronavirus. Así lo comunicó la columnista del programa radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? en sus redes sociales. En Instagram, Pettinato compartió una imagen en la cual le están realizando un hisopado por quinta vez.

“Esta vez di positivo”, compartió. “Me contagié trabajando como muchos de mis compañeros. Con que una persona lo lleve, se dispara un dominó interminable y fuimos cayendo uno por uno. Hay cosas que nos exceden”, agregó, y pasó a detallar sus síntomas.

“No tengo gusto ni olfato, me duele el cuerpo, me arden los ojos y la garganta, tuve fiebre... pero lo peor es el miedo de no saber cómo va a reaccionar tu cuerpo” , manifestó, y brindó un consejo. “No se relajen así no pasan por esta m... ni ponen en riesgo a los que quieren”, concluyó Pettinato.

En las últimas semanas, diversas figuras del mundo del espectáculo dieron a conocer que habían dado positivo de Covid-19. Carolina “Pampita” Ardohain, quien está embarazada, lo contó en sus redes y luego mostró su enojo por las opiniones que se brindaron en algunos programas televisivos.

“Ya les expliqué y están las pruebas de que en México nadie de los que viajamos se contagió... Pero les sirve seguir hablando de eso. Se regocijan con la enfermedad de otra persona. Muestran su verdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión. ¿En qué momento perdieron toda la humanidad?”, remarcó. “Empatía cero, parece que si te contagiás, los medios te crucifican. Cómo pueden insultarme solo por estar enferma cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo. Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. El que se enferma no es el villano, ¡es la víctima!”, subrayó la modelo y conductora.

Asimismo, Darío Barassi confesó sentirse angustiado, al igual que Sergio Lapegüe, quien recibió plasma y permanece internado. Su hija Micaela, en tanto, también se contagió.

Por otro lado, Carmen Barbieri se encuentra en coma farmacológico en la Clínica Zabala, y su hijo, Federico Bal, pidió “una mano energética” para su mamá. “Estoy angustiado. No soy creyente ni religioso, pero sé que mucha gente hizo mucho para que yo esté bien, además de los médicos claro. Nunca es en vano pedir ayuda. Hay mucha gente que quiere a mi vieja, que le hizo tan bien a tantos con las risas. Les pido una mano energética para ella”, dijo el actor en diálogo con Intrusos.

