El hijo del cantante “El Potro” Rodrigo, Ramiro Bueno, dio positivo de coronavirus. Bueno supo que se había contagiado cuando se hisopó para ir a un ciclo de Telefe para homenajear a su padre, a 21 años del accidente en el que murió.

Ayer, 24 de junio, se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Rodrigo Bueno, cantante cuartetero, que falleció en un accidente automovilístico en la Autopista Buenos Aires-La Plata. El hijo del cantante viajaba junto a su madre, Patricia Pacheco, en ese mismo vehículo, pero se salvaron.

Ramiro, que por su trabajo se hace hisopados frecuentes, se presentó en los estudios de Telefe para participar del programa de Verónica Lozano, “Cortá por Lozano”, donde iba a dar una entrevista junto al actor Fernando Olmedo -hijo del capocómico Alberto Olmedo-.

Al llegar al canal, como es normal en estos tiempos, se hizo el testeo rápido de 15 minutos, antes de entrar al estudio. “Fui al canal, me hice el testeo rápido y me dio positivo”, comenzó Bueno en diálogo con LA NACIÓN, y agregó: “Yo la semana pasada me había hisopado, ya que lo hago por chequeo rutinario por el trabajo, y me había dado negativo. Estoy sin síntomas”.

Horas después, el joven volvió a hisoparse y le dio positivo. “Estoy bien por suerte, asintomático, no tengo nada, ya estoy con el seguimiento médico y todo tranquilo, sin síntomas y obvio que aislado“, confirmó horas después a este medio.

El accidente y el recuerdo

La madrugada del 24 de junio del 2000, Rodrigo Bueno, cordobés de 27 años, perdía la vida en un accidente de autos en el kilómetro 27,5 de la autopista Buenos Aires. A 21 años, Ramiro lo recordó en su Instagram.

“Que tu alegría y tu música nos sigan inundando de amor por toda la eternidad. La gente te mantiene vivo, tu esencia sigue vigente”, dijo.

“Hay cosas que no se pueden explicar con palabras, pero sé que te lo diría todo con solo un abrazo, te amo, te extraño, te necesito. Ojalá algún día mi muerte nos pueda volver a encontrar”, escribió el ahora músico y periodista deportivo.

Para cerrar, Ramiro mostró dijo: “Hoy te lloro, mañana celebro otro día cargando con el orgullo de ser tu hijo. Te amaré por siempre...”.

