Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar el fin de semana XL

El lunes 15 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes en Argentina. Aunque la fecha histórica y oficial de su fallecimiento es el 17 de junio, el feriado fue trasladado al lunes para formar un fin de semana largo de tres días. A raíz de esto es que muchos buscarán deleitarse un buen rato frente a la pantalla. Si sos de los que no puede decidirse entre la amplia oferta que ofrece Netflix, este es el ranking de las películas y series más vistas en Argentina para que disfrutes solo o en compañía.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana XL en Netflix

1. Rosario Tijeras 5 (2026)

Drama/Acción. La nueva entrega sigue a la célebre guerrera y a El Ángel mientras intentan dejar atrás la violencia para reconstruir sus vidas, algo frustrado por el crimen organizado. El eje de la historia es el drástico cambio de su hija, Ruby, quien entrena como asesina del bando enemigo, obligando a Rosario a enfrentarse a ella. Duración: 38 episodios. Ver Rosario Tijeras 5.

Rosario Tijeras 5, tráiler

2. El testigo (2026)

Crimen/Basado en hechos reales. La pareja de la asesinada Rachel Nickell intenta proteger a su hijo de dos años, el único testigo del crimen, durante una investigación repleta de errores. Duración: tres episodios. Ver El testigo.

El testigo, tráiler

3. Así aprenderás (2026)

Comedia/Drama. Unos inspectores insólitos entran en escena en los colegios, con lecciones duras de las que no aparecen en los libros de texto, para terminar con las reiteradas faltas de respeto. Duración: 10 episodios. Ver Así aprenderás.

Así aprenderás, tráiler

4. Michael Jackson: el veredicto (2026)

Documental/Abuso sexual. En 2003, Michael Jackson, posiblemente la figura más famosa y querida de la cultura pop de todos los tiempos, fue acusado de múltiples cargos de pederastia, lo que desencadenó una tormenta mediática y un proceso judicial que cautivó a millones de personas. Este documental reconstruye el juicio (y todo lo que lo rodeó) a partir de los testimonios de quienes lo vivieron dentro de la sala. Duración: tres episodios. Ver Michael Jackson: el veredicto.

Michael Jackson: el veredicto, tráiler

5. Southland (2009)

Thriller/Drama. El policía veterano de Los Ángeles, John Cooper, es asignado para entrenar a la novata Ben Sherman, que está cuestionándose si ella tiene lo que se necesita para volverse un oficial de la policía, luego de ser testigo del comportamiento sin sentido de Cooper. Otros miembros del equipo de la policía incluyen a la detective Lydia Adams, quien es la principal cuidadora de su madre mientras está fuera del trabajo; su compañero, Russell Clarke, un padre de tres que está infelizmente casado; el detective Daniel “Sal” Salinger, quien supervisa al grupo de detectives, Nate Moretta y Sammy Bryan; y la oficial de patrulla Chickie Brown, una madre soltera que tiene la esperanza de unirse al equipo SWAT. Duración: cinco temporadas. Ver Southland.

Southland, tráiler de la primera temporada

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana XL en Netflix

1. Los colores del mal: Negro (2026)

Thriller/Drama. Cuando un chico desaparece en un pequeño y tranquilo pueblo, un fiscal que acaba de ser reasignado empieza a descubrir vínculos inesperados. Duración: 1 hora 50 minutos. Ver Los colores del mal: Negro.

Los colores del mal: Negro, tráiler

2. Turbulencia en la oficina (2026)

Romance/Comedia. Jackie, presidenta y directora ejecutiva de la aerolínea Air Cruz, dirige su empresa con mano dura, imponiendo una estricta normativa que prohíbe las relaciones entre empleados. Sin embargo, cuando un nuevo y atractivo abogado se incorpora a la compañía y comienza a trabajar para ella, esa norma se pondrá a prueba. Duración: 1 hora 54 minutos. Ver Turbulencia en la oficina.

Turbulencia en la oficina, tráiler

3. La desconocida (2026)

Thriller/Drama. Una mujer es hallada por la policía dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, amordazada y maniatada. Incapaz de recordar su identidad, es trasladada al hospital, donde su vida vuelve a estar en peligro tras un intento de asesinato. La detective Anna Ripoll es asignada para investigar este enigmático caso junto al oficial Quique Zárate. Juntos se embarcarán en una carrera a contrarreloj por descubrir la identidad de esta misteriosa mujer y los secretos ocultos en su memoria. Duración: 1 hora 49 minutos. Ver La desconocida.

La desconocida, tráiler

4. Si te casás... te mato (2005)

Romance/Drama. Jennifer Lopez es Charlie, una joven ilusionada que piensa que encontró al hombre de su vida... hasta que conoce a su futura suegra, una diabólica mujer que cree que no hay mujer suficientemente buena para su hijo. Duración: 1 hora 41 minutos. Ver Si te casás... te mato.

Si te casás te mato, tráiler

5. Risa y la cabina del viento (2026)

Drama/Fantástico. Luego de perder a su papá en un trágico incendio, Risa, una niña de diez años, descubre un teléfono público fuera de servicio que le permite hablar con los muertos. Cada uno de ellos tiene un deseo, un pedido, algo que resolver. Si Risa los ayuda con sus asuntos pendientes en el mundo de los vivos, ellos le dejarán cumplir su deseo imposible: el de hablar con su padre una última vez. Duración: 1 h 37 min. Ver Risa y la cabina del viento.