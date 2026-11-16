Rating: cuánto midió el debut de Tomás Rebord en la pantalla de América

Históricamente, el domingo fue un día en que la televisión abierta reservaba para el fútbol o los programas relacionados con la actualidad y la política. Durante muchos años, Tato Bores hizo sus históricos monólogos en los diferentes ciclos de humor político que llevó adelante en la pantalla del viejo canal 13. Asimismo, Jorge Lanata será recordado por el éxito que tuvo con PPT, que llegó a ganarle en rating al imbatible Fútbol para todos durante el gobierno kirchnerista. En este mismo segmento horario, América decidió programar Dominbord, que marca el debut de Tomás Rebord en la pantalla chica.

Rebord viene del mundo de Youtube y los medios alternativos: comenzó su recorrido mediático con el programa Arroban pero hacen y alcanzó gran popularidad al frente del ciclo radial y de streaming Caricias Significativas. Se destacó por sus extensas entrevistas en El método Rebord, donde varios segmentos fueron virales en redes por su contenido e hizo mucho ruido con su programa MAGA y Hay Algo Ahí, en Blender. Supo construir una comunidad fiel, los “hagoveros”, que lo acompañó y cuando se fue de allí, volcó todos sus contenidos a una plataforma comunitaria, Hagov.ar, y mudó sus transmisiones independientes a su canal oficial de YouTube y Kick.

En su debut televisivo, América TV lo presentó bajo el slogan: “tu mejor amigo de los domingos” y adelantó que sería el primer programa ATP de la televisión: para los agoreros, las señoras y los señores. Rebord no está solo, lo acompañan el periodista Manu Jove y Juan Ruffo. El ciclo arrancó con un piso de 1 punto, que le dejó GPS, y comenzó con el conductor en un móvil policial con un chaleco de fuerza escoltado por fuerzas de seguridad. “Qué recepción hermano, tenemos lo que se necesita para hacer un programa verdadero, un escritorio y un micrófono. Eso diría si fuera un fracasado que trabaja en el streaming”; bromeó, mientras rompía todo lo que estaba a su paso. En otro estudio, lo rodeaban artistas circenses y una tribuna que le dio pie para dar comienzo al nuevo ciclo. “Bienvenidos al primer programa del Dominbord. ¡Compatriotas, bienvenidos al prime time! Yo tengo la fortuna de contar con la comunidad de internet más intensa que existe pero yo sé que eso no significa que me conozcan todos. La vocación de este programa es volver a reunir a las familias argentinas”, comenzó en su Edibordeal.

🚨 EMPEZÓ DOMINBORD: MÁXIMA TENSIÓN EN LA PUERTA DE AMÉRICA#DOMINBORD pic.twitter.com/zB3BqiahHI — América TV (@AmericaTV) November 16, 2026

“Quiero pedirles que me den un strike, si yo en algún momento digo algo extraño o que les molesta, esperen un poquito. Es un pequeño acto de fe. La audiencia de la televisión abierta son mayoritariamente mujeres de más de 50 años, el éxito de Pergolini se debe a eso, conquistó a las señoras, yo voy por eso. Yo no les garantizo que estén de acuerdo conmigo pero sí les garantizo que siempre se van a entretener. La validación de las señoras no es una gilada, es lo que explica gran parte de los problemas de la política argentina. El peronismo pelea hace 50 años por la validación de las señoras. El país discute por la bronca que le tiene a una señora”, comentó en su primer editorial donde se refirió al presidente Milei, la visita del Papa León XIV, la actualidad del peronismo, Sergio Massa y Axel Kicillof. Luego, junto a Jove y Ruffo repasaron la carrera electoral a menos de un año de las elecciones presidenciales, entre otros temas, desde la sala de operaciones.

El plato fuerte fue la presencia de Claudio “Chiqui” Tapia que por primera vez rompió el silencio en televisión. Mano a mano con Rebord, el presidente de la AFA se refirió a su pasado de barrendero, su llegada al mundo del fútbol y su trabajo en la AFA. “La gestión no se discute porque, si discutiera, no me votarían. La selección es la que más títulos ha ganado. Para discutir una gestión, armás una lista y votás. Yo debato las cosas en el ámbito que tiene que ser, hablar a través de un micrófono no es constructivo”.

La entrevista se mantuvo en 0,7 puntos, tercero en la franja, y finalizó con el presidente de la AFA pateando penales en el estudio a Ruffo. Lejos de abandonar el mundo digital, Dominbord se emitió en vivo por América TV pero también se pudo seguir por el canal de Youtube de Rebord, en el que estuvieron mirando más de 25 mil usuarios. El conductor tiene un estilo irreverente que supo cosechar en sus años de streaming, el secreto del éxito tendrá que ver con la manera que encuentre para seducir a un público que ya no mira programas políticos en la televisión abierta porque encuentra en las señales de noticias varias opciones.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

A Rebord no le tocó una competencia fácil, ya que el cine de Eltrece está muy instalado en el horario de las 22 y lidera Masterchef Celebrity que está consiguiendo muy buenos números de rating en esta nueva temporada. Este domingo, el ciclo que conduce Wanda Nara comenzó con un piso de 10,1 puntos que le dejó Pasapalabra. Los famosos tuvieron que preparar un pollo deshuesado relleno con una guarnición. Además, debieron sacar al azar de una bolsa un ingrediente para incluir en el plato sí o sí.

Mike Amoigorena se quedó con una medalla en Masterchef Celebrity

En cuanto al cine de eltrece, el canal proyectó “El misterio de Soho” con Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy y Matt Smith. Un thriller psicológico sobre una joven apasionada por la moda que, misteriosamente, es capaz de trasladarse a los años 60. Pero el Londres de la época no es lo que parece. La película se mantuvo segunda en la franja con una marca máxima de 3,2 puntos.

El reality de cocina de Telefe, en la gala de beneficios, lideró la noche con un pico de 12,5 puntos. La medalla de oro la ganó Elizabeth Vernaci por su pollo relleno de espinacas y quesos con alcaucil y hongos salteados, mientras que Mike Amigorena obtuvo la de plata por su pollo deshuesado relleno de panceta, jamón, hongos, espinaca y queso con espárragos, arvejas y salsa verde. Asimismo, Campi se llevó el delantal negro y pasó a la gala de eliminación por su pollo relleno de morrón, cebolla y panceta con camarones salteados en manteca y espárragos.