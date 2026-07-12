Rating: cuánto midió el triunfo de Argentina frente a Suiza

El Mundial de fútbol FIFA 2026 entró en su fase definitoria donde cada partido deja afuera a un equipo. En los cuartos de final varias selecciones que sonaban como favoritas se quedaron en el camino. Tras el infartante partido en el que la Argentina le ganó 3 a 2 a Egipto, su nuevo rival a vencer era Suiza. La última vez que se enfrentaron estos dos equipos en una Copa del Mundo fue en los octavos de final de Brasil 2014, cuando el grupo dirigido por Alejandro Sabella se impuso por 1-0 en el alargue.

Desde el primer partido que jugó la selección, los números de la televisión abierta subieron considerablemente. Basta con analizar los ratings del último encuentro para señalar que los 38 puntos que promedió, es algo que no se ve en la pantalla chica. Marcó en Telefe 33.4 puntos, fue lo más visto del día, y en la Televisión Pública cosechó 4.6, la medición más alta del canal en lo que va del año. A esto hay que sumarle 16,5 puntos de TyC Sports. Además, Flow tuvo un récord: más de 1.740.000 personas lo siguieron a través de su plataforma.

Como suele suceder en estos casos, los dos canales de aire que transmitieron este partido clave, organizaron una larga previa para calentar sus pantallas. La Televisión Pública comenzó la emisión especial a las 14 con una nueva edición de Zona Mixta Modo Finde, conducida por Greta Rodríguez y Dany Martins. El canal realizó un programa federal con hinchas de todo el país, a través de móviles en vivo desde Potrero de los Funes, La Quiaca, Villa La Angostura, Bariloche y el Fun Fest de Buenos Aires. Además, Germán Berghmans desde Estados Unidos con los últimos detalles del encuentro. El segmento comenzó con 0.4 puntos y llegó a los 0,6. Desde las 16.15 repitieron el emocionante triunfo de Argentina frente a Egipto con 1,8 puntos.

Marley estuvo junto a Vicky Xipolitakis desde Kansas City

En Telefe, a las 16.30, arrancó Por el Mundo Mundial, en vivo con Marley junto a Vicky Xipolitakis desde Kansas City con todo el color y la emoción de los hinchas en las calles antes del encuentro. El rating arrancó en 4,6 puntos y llegó a los 5,8. A las 18 llegó Palpitando la Previa con Sofi Martínez, junto a Maxi López, Grego Rossello, Miguel Bossio, Guillermo Panizza y Lucila ‘Tora’ Villar con todo el color de las hinchadas fuera del estadio y los últimos detalles técnicos del partido con 4,9. El segmento obtuvo un pico de 6,3 puntos. A las 18.45 volvió a salir en vivo el canal estatal con una nueva edición de Zona Mixta, encabezada por Alejandra Martínez y Jonás Gutiérrez, junto a Gabriela Previtera, Germán Ostertag y Priscila Crivocapich con el análisis de la previa, las últimas novedades y todo el clima que rodea al encuentro y llegó a los 2,5 puntos.

A partir de las 20, comenzó en la pantalla de Telefe toda la previa oficial del partido con la conducción de Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y el equipo periodístico con el análisis táctico y la cobertura en vivo desde diferentes puntos estratégicos para capturar toda la expectativa. El segmento arrancó con un piso de 6 puntos y llegó una marca máxima de 28,2 puntos.

Como suele suceder en estos eventos multitudinarios que concentran mucha audiencia, los canales modifican su programación para cuidar a sus programas. Eltrece decidió emitir La noche de MIrtha Legrand a las 20. La diva recibió en su mesaza a las actrices Marta González y Gabriela Sari, al actor Juan Gil Navarro, protagonista de la obra de teatro Misery y al cardiólogo Mario Fitz Maurice. El ciclo arrancó con un piso de 3 puntos de rating y llegó a un pico de 3,3. La Chiqui contó que el primer llamado que recibió después del infartante partido entre Argentina y Egipto fue el de Celia, la mamá de Lionel Messi. Desde las 21.30 en cine 13 exhibieron “Ella dijo” con Zoe Kazan y Carey Mulligan que comenzó con 1,8. Los demás mantuvieron sus envíos habituales.

Qué pasó con el partido de Argentina vs Suiza

A las 22 empezó a rodar la pelota en el campo de juego con 33,7 puntos en Telefe y 3,4 en la Televisión Pública/ DSports. Lionel Scaloni sostuvo al mismo equipo que enfrentó a Egipto: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. La FIFA aprobó el pedido de la AFA y la selección argentina utilizó un brazalete negro en el partido en homenaje a Antonio Ubaldo Rattin, fallecido este sábado a los 89 años. A los 10 minutos, la albiceleste abrió el marcador: Lionel Messi ejecutó el tiro de esquina desde la izquierda y encontró a Alexis Mac Allister, que desvió la pelota hacia el segundo palo para establecer el 1 a 0 frente a Suiza. El rating trepó a los 35,6 en Telefe y 5 puntos en la pantalla estatal. Suiza manejó más la pelota durante buena parte de la etapa inicial, pero le faltó claridad en los últimos metros, mientras que el equipo de Lionel Scaloni se mostró sólido en defensa y sostuvo la diferencia con una intervención clave de Emiliano Martínez ante Breel Embolo. La marca máxima de rating del primer tiempo fue de 42,5 puntos. 36,9 en Telefe, 5.6 puntos en la Televisión Pública/ DSports.

La segunda etapa comenzó con un piso de 40,8 puntos, entre los dos canales. A los 15 minutos, Emiliano Martínez evitó el empate con dos grandes atajadas pero a los 22 minutos Dan Ndoye puso el partido 1 a 1. El delantero desbordó por la izquierda, superó a Nahuel Molina con una pared y definió entre las piernas del Dibu. El rating trepó a 36,4 en la pantalla de Telefe y 5,3 en la pantalla estatal. Lionel Scaloni realizó dos modificaciones para el tramo final del partido. Lautaro Martínez ingresó por Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel reemplazó al lateral derecho. La marca máxima del segundo tiempo fue de 36,8 puntos y 5.8, respectivamente.

En la segunda parte del tiempo suplementario la selección argentina volvió a ponerse en ventaja con la definición de Julián Álvarez. El delantero recibió fuera del área y sacó un remate colocado que se metió en el ángulo para establecer el 2 a 1 frente a Suiza. Se sacó la mufa y metió su primer gol en este Mundial. Cerca del final, Thiago Almada quedó mano a mano, no pudo resolver ante el arquero y el rebote le quedó a Lautaro Martínez, que solo tuvo que empujar la pelota para marcar el 3 a 1. Así Argentina clasificó a semifinales en donde se enfrentará con Inglaterra en Atlanta. La marca máxima del partido fue de 36,9 en Telefe y 6 puntos en la Televisión Pública/ DSports.