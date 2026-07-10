Melissa Gilbert descubrió que tiene tres hermanos biológicos que no conocía: la insólita historia detrás del hallazgo

Melissa Gilbert, la recordada actriz de La familia Ingalls, vivió en las últimas semanas uno de los giros más inesperados de su vida personal. La actriz, de 62 años, contó a través de Instagram que descubrió la existencia de tres hermanos mayores por parte de su madre biológica, de los que no había tenido noticia hasta ahora.

Gilbert fue adoptada al nacer por Barbara Cowan y Paul Gilbert, y siempre se mostró abierta a hablar sobre esa parte de su historia. En su publicación, aseguró sentirse eternamente agradecida por haber sido adoptada y recordó que, hace ya varias décadas, había logrado dar con la familia de su padre biológico, entre ellos tres hermanastros mayores. Según relató, aquel vínculo resultó complicado: nunca llegaron a tener una relación demasiado cercana y sintió que todavía quedaban muchas cosas sin decir.

Todo cambió hace algunas semanas, cuando Gilbert se puso en contacto a través de una aplicación de genealogía con un primo biológico en quinto grado por el lado de su madre biológica. Ese contacto, llamado Harry, terminó siendo la pieza clave para reconstruir el rompecabezas familiar: fue él quien la conectó con sus hermanos por parte materna.

De esa investigación surgió la noticia que la actriz definió como el cumplimiento de un deseo que arrastraba desde siempre: tener un hermano mayor. En su mensaje, Gilbert contó que finalmente había encontrado no uno, sino tres, y etiquetó públicamente a sus dos hermanos vivos, Matt y Laird. El tercero, llamado Mark, ya había fallecido, aunque Gilbert también entró en contacto con su hijo.

Matt, uno de los hermanos recién descubiertos, también compartió su propio mensaje en redes sociales para relatar cómo vivió el hallazgo. Contó que fueron semanas intensas, llenas de historias familiares, preguntas y del descubrimiento de una hermana cuya existencia desconocía por completo, y que la noticia lo tomó completamente por sorpresa.

En su publicación, Matt explicó que después de 66 años se enteró de que él, Laird y Mark tenían una hermana biológica, y lamentó que este último ya no estuviera para compartir la alegría del reencuentro, aunque destacó que su hijo sí pudo ser parte de este nuevo capítulo familiar. También quiso remarcar que, más allá de la exposición pública de Gilbert, lo que realmente le importaba era haber recuperado a alguien de quien había estado separado toda una vida.

Matt aprovechó además para aclarar que este hallazgo no le resta lugar a su hermana adoptiva, Marianna, a quien describió como un pilar fundamental en su vida, y agradeció especialmente a su primo Harry por haber logrado unir todas las puntas de una historia familiar que permanecía dispersa durante décadas.

No es la primera vez que Gilbert profundiza en los orígenes de su familia biológica. En un podcast del año pasado, la actriz había contado detalles sobre sus padres biológicos, a quienes describió como dos personas que estaban casadas con otras parejas, ya tenían hijos propios y terminaron concibiéndola durante un viaje juntos por el desierto en motocicleta. Finalmente decidieron entregarla en adopción.

Según relató en esa oportunidad, su madre biológica trabajaba como bailarina exótica y falleció antes de que pudieran conocerse, mientras que su padre biológico, piloto de carreras y músico, sí llegó a encontrarse con ella y la reconoció casi de inmediato apenas mencionó su papel como Laura Ingalls en la ficción que la hizo mundialmente famosa. Gilbert contó que, al conocer a sus hermanastros paternos, el parecido físico entre todos resultaba evidente.

Gilbert, quien también es hermana de los actores Jonathan y Sara Gilbert, adelantó que planea narrar con más detalle esta nueva etapa de su historia familiar a través de su cuenta de Substack, donde suele compartir reflexiones personales con sus seguidores.