La sorpresiva reaparición de Alison Arngrim, la actriz que compuso a Nellie Oleson en La familia Ingalls

Más de cuatro décadas después del final de La familia Ingalls, Alison Arngrim sorprendió a los fanáticos con un inesperado regreso al universo de la clásica ficción. La actriz de 64 años, recordada por haber interpretado a la inolvidable villana Nellie Oleson entre 1974 y 1982, reaparece en La casa de la pradera, el reboot que Netflix estrenó este jueves.

Arngrim, que participó en 104 episodios de la serie original a lo largo de ocho temporadas, dejó atrás los característicos rulos rubios, los vestidos impecables y los moños pastel de Nellie para transformarse en Ida, un inquietante personaje que aparece en el segundo episodio.

La actriz interpreta a una mujer que vive en el bosque junto a un grupo de vagabundas de la frontera. Cuando Laura Ingalls (Alice Halsey) y su hermana salen en busca de John Edwards, se cruzan con ellas, que aseguran conocer su paradero. Sin embargo, Laura percibe rápidamente que algo no está bien e intenta escapar. En medio del forcejeo, Ida la sujeta del brazo y la niña termina mordiéndola para poder huir.

El aspecto del personaje dista por completo del que convirtió a Arngrim en una estrella infantil. Para esta nueva versión luce el rostro cubierto de suciedad, los dientes deteriorados y un aspecto completamente descuidado.

Alison Arngrim y su cameo en el segundo episodio de La casa de la pradera Prensa Netflix - LittleHouse_EZ_102_070125_103

En una entrevista publicada en Tudum, el sitio oficial de Netflix, la actriz contó que recibió la propuesta apenas unos días antes del inicio del rodaje en Canadá. “Recibí una llamada telefónica: ‘¿Qué harás dentro de una semana y media? ¿Podrías venir a Winnipeg? Hay un personaje, queremos que lo hagas tú’“, recordó.

Sobre Ida, explicó: “Básicamente es una mujer loca en el bosque” y la definió también como ”una especie de vagabunda del bosque con amigos vagabundos“.

Según Arngrim, Ida “básicamente es una mujer loca en el bosque” Prensa Netflix - LittleHouse_EZ_102_070125_086

Con su característico sentido del humor, describió la escena que comparte con las hermanas Ingalls: “Están pasando el rato en el bosque, cenando tranquilamente, haciendo una pequeña fogata, y las dos pobres e inocentes chicas Ingalls aparecen de repente, y nosotras decimos: ‘Hola, vengan. Pasen el rato con nosotros’“.

La actriz confesó que aceptó el papel inmediatamente. “Pensé: ‘Oh, eso es espeluznante. Es perfecto para mí. ¡Voy para allá enseguida!’“, aseguró.

Alison Arngrim interpretó a Nellie Oleson en La Familia Ingalls. Archivo

Arngrim también recordó cómo fue convivir con la enorme popularidad que alcanzó gracias a Nellie Oleson. Según contó, la fama explotó durante la tercera temporada de la serie, cuando el elenco comenzó a ser reconocido en la calle.

“Lo más extraño de ser una estrella infantil es que ocurre años después...“, afirmó. Y explicó: ”Ya es bastante raro ser famoso a los 12, 13 o 14 años, que desconocidos te hablen por la calle como si te conocieran. Pero años después, tienes 30, 40, 50, 64 años, y todavía hay completos desconocidos que se te acercan en el supermercado para hablar de lo que le hiciste a Laura cuando tenía 12 años. Eso es raro“.

Alison Arngrim suele compartir en las redes sociales recuerdos de su paso por La familia Ingalls Archivo

Lejos de renegar de su personaje, Arngrim cree que precisamente allí estuvo el secreto de su éxito. “El truco está en que, si lo haces bien, todos te odiarán; y si realmente lo haces bien, al final te amarán“, reflexionó.

Y agregó: “Claramente era la villana. Era horrible. Fui terrible con Laura y con todos... Y, sin embargo, la gente habla de mí como un ícono. Adoran a Nellie. No se cansan de ella“.

La actriz también destacó las diferencias entre el rodaje de la serie original y el de esta nueva producción de Netflix, especialmente en el nivel de fidelidad histórica del vestuario.

La actriz junto a Melissa Gilbert en una escena de la primera temporada de La familia Ingalls

“Lo primero que me dejó boquiabierta fue el vestuario. En nuestro programa de 1974 no usábamos corsés“, recordó. ”Teníamos algunas prendas auténticas: camisolas, bombachones, pero en esta serie se usa la combinación, luego el corsé encima... Todo el vestuario con corsé. Estaba en el séptimo cielo. Me encanta todo esto. Pensé: ‘¡Lo estamos dando todo! Esto es fabuloso!’“.

El proceso de caracterización también fue mucho más extremo que cualquier experiencia anterior. “Me hicieron parecer mucho menos cuidada de lo que realmente soy. Me pintaron los dientes y los dejaron con un aspecto horrible. Me pintaron las uñas para que parecieran asquerosas, sucias y enfermas. Todas mis hermosas uñas, mis hermosos dientes, mi hermosa piel... ¡se fueron al traste!“, contó entre risas.

Sin embargo, consideró que el resultado era coherente con el contexto histórico del personaje. “Era el siglo XIX. La gente estaba expuesta al sol; no había protector solar, y esta mujer claramente es un caso difícil. Ha estado bebiendo, viviendo en el bosque y deshidratada. Es una mujer muy dura“.

Nellie Oleson también tuvo su propia historia de amor dentro de la serie

Curiosamente, meses antes de ser convocada, Arngrim había manifestado públicamente su deseo de formar parte del proyecto. En febrero, durante una entrevista con ReMIND, había dicho con humor: “Llevo años bromeando con que por fin tengo la edad suficiente para interpretar a la señora Oleson, así que llámenme“. Finalmente, el llamado llegó, aunque para interpretar a un personaje completamente distinto y demostrar que, más de 40 años después, todavía puede sorprender a los seguidores de La casa de la pradera.