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Una multitud de hinchas festeja en el Obelisco el pase de Argentina a la semifinal
Después de la victoria ante Suiza, muchos fanáticos salieron a las calles para celebrar; la albiceleste ahora enfrentará a Inglaterra
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Una multitud de hinchas argentinos se congregó en el Obelisco. Salió a festejar el triunfo de Argentina y el pase a la semifinal, un partido que será contra Inglaterra y se jugará el próximo miércoles y está cargando de recuerdos, sobre todo, por aquel match del Mundial 86, en el que la selección derrotó en el Azteca de México a los ingleses, con dos goles de Diego Maradona.
“El que no salta es un inglés”, cantaron los hinchas también en calle Corrientes, donde la gente se volcó masivamente a celebrar.
La victoria se hizo esperar y el 3 a 1 contra Suiza llegó casi sobre el final del alargue, en los 120 minutos. Argentina fue puro sufrimiento y el descargo de los argentinos en las calles porteñas fue una catarsis.
La avenida 9 de julio comenzó a ser punto de encuentro de los hinchas argentinos ni bien finalizó el encuentro por los cuartos de final. Muchos de ellos, a su vez, vieron el encuentro en restaurantes y bares de la zona y salieron a festejar apenas el árbitro dio la orden.
Asimismo, también se registraron otros puntos de encuentro en la ciudad de Buenos Aires, como Villa Urquiza. Una multitud de fanáticos se congregó en la intersección entre las avenidas Triunvirato y Olazábal y cantó por la selección argentina y palpitó el cruce ante Inglaterra en semifinales.
La selección volvió a sufrir al igual que ante Egipto y Cabo Verde, y nuevamente logró la victoria en los minutos finales. A los 112, en el segundo tiempo extra, Julián Alvarez sacó un remate cruzado que entró al ángulo superior de Gregor Kobel, que no llegó a sacarla, y la albiceleste rompió la ventaja para encaminarse a la clasificación. Más tarde, Lautaro Martínez aprovechó un rebote para marcar el 3 a 1 final y hacer gritar de euforia a los argentinos.
Alexi Mac Allister había abierto el marcador apenas a los 9 minutos de un partido. En una primera jugada, Alexis Mac Allister cabeceó pero el remate fue desviado por un defensor suizo. Luego, la Argentina volvió a tener un córner a favor y, en ese centro, el futbolista de Liverpool anticipó a todos los rivales y cruzó un remate que terminó adentro del arco.
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