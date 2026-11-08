Rating: cuánto midió la cobertura de la llegada del Papa León XIV a la Argentina

Esta tarde, puntualmente a las 16.30, llegó el papa León XIV a la Argentina y su visita modificó la programación del domingo en la televisión abierta. Luego de 39 años, el máximo representante de la Iglesia Católica visita la Ciudad de Buenos Aires con diferentes actividades. Todo comenzó con un homenaje al general José de San Martín. Luego, se trasladó a la Casa Rosada, donde tuvo lugar la ceremonia oficial de bienvenida y el encuentro con el presidente Javier Milei. Más tarde, visitó el Palacio Libertad.

Todos los canales de aire cubrieron el evento, pero quien preparó la cobertura más extensa fue Canal Siete. En la señal estatal hubo una edición especial del noticiero durante la mañana y el mediodía, que obtuvo una marca máxima de 0,9 puntos. A las 14, Guillermo Andino tomó la posta con 0,4 puntos.

Por su parte, eltrece puso en marcha una extensa transmisión en dúplex con TN desde las 14, con un piso de 3,9 puntos, que le dejó La familia Ingalls. Con Dominique Metzger, Mario Massaccesi y Luis Otero, además de móviles desde Aeroparque con Guillermo Lobo, Nelson Castro dentro del avión que trajo a León XIV y Ana Ortiz desde el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, siguieron el minuto a minuto de la llegada.

La franja era liderada por La Peña de Morfi, con 5,4 puntos. Carina Zampini y Diego Leuco llevaron adelante su propuesta habitual, junto con móviles desde lugares estratégicos que adelantaban la llegada del Sumo Pontífice. Cabe aclarar que, después de las 14.30, la medidora Ibope sumó el rating de la transmisión en dúplex de eltrece y Todo Noticias, que llegó a una marca máxima de 6,1 puntos.

A las 16 comenzaron las transmisiones de los demás canales. Telefe presentó un Flash de Noticias: Juntos con el Papa, enfocado en la llegada de Su Santidad y encabezado por Rodolfo Barili junto con todo el equipo del noticiero. El ciclo comenzó con un piso de 2,8 puntos. Asimismo, el Nueve dio paso a una edición especial de TL9: Edición especial – Visita Papal, con un piso de 0,6 puntos, mientras que el dúplex de eltrece y TN lideraba la franja con 6,2 puntos.

A las 16.35 aterrizó el avión de Aerolíneas Argentinas que trajo al Papa a nuestro país, quien fue recibido por el presidente Javier Milei. En ese momento, las señales registraron un crecimiento en sus mediciones: eltrece lideró con 8,2 puntos, seguido por Telefe, con 3,4; el Nueve, con 0,9; y Canal Siete, con 0,2.

A las 18.40 comenzó la cadena nacional desde el Palacio Libertad, con un piso de 18,5 puntos. En su discurso, el Presidente destacó la figura de Jorge Bergoglio y lo calificó como “el argentino más importante de la historia”.

Luego, durante las palabras del Sumo Pontífice, la transmisión alcanzó los 22,2 puntos, al sumar las mediciones de todos los canales de aire y las señales de noticias. El Papa pidió “reconocer al que piensa distinto” y abogó por “el cuidado de la palabra” en la vida pública. También pidió fortalecer la educación y las universidades, llamó a buscar consensos, destacó los “límites al poder” y recordó a Francisco. Además, afirmó que “la economía debe estar al servicio de la persona”.