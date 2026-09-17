Rating: cuánto midió la final de Gran Hermano

Tras 206 días de convivencia y aislamiento, Gran Hermano llegó a su fin. La cuestionada generación dorada que despertó amores y odios, coronó a Solange Abraham como ganadora absoluta de la temporada 2026. Si bien esta fue una final de mujeres, cabe recordar que fueron 43 los participantes que entraron a la casa, entre ingresos, repechajes, golden tickets y reemplazos varios.

Esta edición estuvo marcada por una particularidad, por primera vez en la historia del reality llegaron a la final sólo mujeres. Fueron siete las potenciales ganadoras y una a una se fueron yendo, por el voto del público, hasta que Sol Abraham y Gisela ‘Yipio’ Pintos llegaron a la última instancia. Pero también algo que caracterizó a esta temporada fueron los permanentes cambios en las reglas del juego que provocaron un fuerte rechazo de parte de la audiencia, amante del formato.

Las dos mujeres que llegaron a la final son muy diferentes: Sol forjó una personalidad arrolladora que le permitió convertirse en la “villana” del ciclo. Desde su enfrentamiento con Andrea del Boca, en el que utilizó todos los artilugios posibles para empañar la carrera de la actriz, a sus cruces a los gritos con el grupo de Yipio; Abraham provocó a cuanto participante se le cruzó en el camino. La mayoría de sus excompañeros la acusaron de distorsionar la realidad y cambiar completamente lo que sucede a su favor. Fue expulsada por “el Big” y volvió gracias a un Golden Ticket. Del otro lado estaba Yipio, con una personalidad fuerte que la llevó a cruzarse cada vez que la enfrentaron sin esquivarle a la pelea. Líder del grupo que integraban Andrea del Boca, La Maciel, Manu Ibero y Juani Car, entre otros, siempre se hizo cargo de quién es. “Soy una gorda en medio de un reality de chicas lindas”, alguna vez confesó. El talón de Aquiles fue su mamá, por la que tuvo que irse de la casa de GH cuando fue operada sorpresivamente pero reingresó gracias al voto del público en el repechaje. Fue el blanco de burlas por su aspecto físico dentro y fuera de la casa. Sus detractores la acusan de haber sido una “planta”, sin haber hecho nada durante toda su estancia.

La gala final arrancó con un piso de 11,3 puntos que le dejó el lanzamiento de Masterchef Celebrity. Telefe puso oficialmente primera e hizo un video presentación del reality culinario que conducirá Wanda Nara, en el que participarán 24 famosos, y que se estrenará el lunes 28 de septiembre. Todo comenzó con un clip con las dos participantes basado en un famoso poema de Jorge Luis Borges, “Ajedrez”. Con dos sonetos encadenados en los que utiliza el juego como una profunda metáfora del destino, el libre albedrío y el determinismo, se vieron imágenes de las dos finalistas como la reina blanca y negra.

Santiago del Moro habló con las dos finalistas y cada una expresó lo que estaban sintiendo. “Para mí esta experiencia fue hermosa, gracias a la gente que está afuera apoyando. Gracias a Gran Hermano por darme esa oportunidad. Traté de dar lo mejor de mí para estar a la altura”, dijo Sol. “Gracias a la gente que viene bancando esta locura, gracias por dejarme aprender jugando y aceptarme en todos mis estados. Las dos queremos ganar y pase lo que pase me llevo una experiencia hermosa. Lo único que puedo decir es que en esta casa me sentí como nunca en la vida”, confesó Yipio. En esta instancia la final de GH marcaba 13 puntos.

Santiago del Moro anunció que la competencia registró, solo en esta final, 30.185.802 votos, récord absoluto en la historia del reality en la Argentina. En el momento en que se reveló que Sol Abraham era la ganadora con el 51.8% de los votos, el rating trepó a los 13,3 puntos, la marca máxima de la noche.

Cuando Telefe proyectó esta Generación Dorada -nombre que le pusieron para celebrar los 25 años del programa-, le dio pie a la producción para meter mano a su antojo, sin respetar el principio básico del reality: el aislamiento. Quizás esto explica las razones por las que esta edición fue la de menor rating de la etapa conducida por Santiago del Moro. Gran Hermano se despide con el promedio más bajo de su historia, en consonancia con la baja del encendido general de la pantalla chica. Ahora, si se analiza la película completa, el reality será el único programa de 2026, junto con Masterchef Celebrity, que cosechará dos dígitos, liderando su franja con 11,9 puntos de rating y 61,33% share (porcentaje de espectadores que están viendo un programa o canal de televisión en relación con el total de personas que tienen el televisor encendido en ese mismo momento). A esto hay que sumarle los datos de DGO: desde el inicio de la Generación Dorada registró más de 70 millones de plays en su canal exclusivo y gratuito para la emisión 24 horas del reality. Otro dato es la facturación del voto telefónico: sólo en esta final se acumularon más de 30 millones, otra señal que habla a las claras del interés en el formato. Quizás llegó el momento de que Ibope empiece a difundir otras métricas más representativas como el visionado posterior que la medidora viene prometiendo hace años y un número clave: el potencial nacional de personas que ven televisión abierta que es mucho más que el magro dato de quienes la consumen sólo en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Gran Hermano es un formato que ha tenido éxito en todo el mundo. En la Argentina tuvo diferentes etapas pero siempre con muy buenos resultados en materia de rating. Santiago del Moro anunció que más de 20 mil personas se anotaron para la próxima temporada del reality. Si la producción vuelve a las fuentes, con un casting sólido sin famosos, en donde primen las buenas historias de vida, todavía estarán a tiempo de recuperar al público que le dio a la edición que ganó Marcos Ginocchio números históricos para esta empobrecida televisión. Y así la casa volverá a latir, como siempre, si el supremo lo dispone. Como debe ser.