Rating. Cuánto midió la gala de audiciones a ciegas de La Voz Argentina

Desde que debutó en el prime time de Telefe, La Voz Argentina se convirtió en el programa más visto de la televisión. A finales junio, el día del estreno obtuvo un share promedio de 64.43% y 18 puntos de rating, con un pico de 20,5 puntos. Y si bien el número que obtiene a diario no es constante, esta nueva temporada sigue captando la atención del público masivamente. Esta edición llegó renovada: una de las novedades más importantes es el cambio de conductor que dejó afuera a Marley. Nicolas Occhiato está al frente del big show y los cinco coaches, Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! se encuentra en la búsqueda de los mejores participantes en las audiciones a ciegas. Este domingo desde las 21 hs., Sofi Martínez junto a Momi Giardina y Santi Talledo arrancaron a reaccionar al programa en vivo, llevando toda la emoción del big show a las plataformas digitales, reforzando el espíritu multiplataforma de esta nueva edición desde Streams Telefe con 61k usuarios y Luzu con 24k.

Lali Espósito en La Voz Argentina

Desde las 21.55, en la pantalla de Telefe, como suele suceder en esta primera instancia, por las audiciones a ciegas pasaron los preseleccionados de los más de veinte mil concursantes que se presentaron a los castings presenciales en todo el país. Los participantes salieron de allí y de las redes sociales, con más de seis mil videos con interpretaciones de todo tipo que subieron a Tik Tok. El ciclo arrancó con un piso de 12,9 puntos que le dejó la edición dominical de Pasapalabra en la que compitieron Vicky Xipolitakis, Gustavo Conti y Rochi Cuenca versus Adabel Guerrero, Gastón Recondo y Sofia Macaggi. El primer participante que se presentó fue Josué Cordero de Córdoba, que desde chico se dedica a la música. Interpretó “I just called to say I love you” y si bien se dieron vuelta los Miranda y Lali, se quedó con el dúo. Luego llegó el turno de Ayelén Salinas, de Quilmes, quien desde muy pequeña tomó clases de canto y su sueño era cantar en un gran escenario. Eligió la canción de Olivia Rodrigo “Drivers License” y logró en el último acorde cautivar a Luck Ra. “Tenés un rango vocal increíble y te lo merecías”, le dijo Soledad al darle la bienvenida.

Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

Desde la Rioja llegó a la pista Priscila Ortiz, viene de una familia donde nadie cantó nunca pero de chica le gustaba interpretar temas de la Sole. El de ella fue uno de los seis mil videos que se subieron a Tik Tok y con eso logró entrar en el casting de las audiciones a ciegas. “Aire de nostalgia”, de Diego Mansilla, autor de su provincia, fue el tema elegido pero no logró que ninguno de los cinco coaches se dieran vuelta. Antes de irse le confesó su admiración a Pastorutti y ambas se fundieron en un emotivo abrazo. Ambrosio Cantú, oriundo de Mendoza, se fue a España para poder vivir de la música. Fue artista callejero durante muchos años y se presentó en el escenario de La Voz Argentina para buscar su gran oportunidad. Guitarra en mano hizo una versión lenta de “Mamma mía”, tema que popularizó ABBA, y logró que todos se lo disputen. “Me dedico a la música hace un montón, cantar en la calle desde los 17 años me sirvió para estar frente al público”, confesó el joven que terminó eligiendo al team Lali. En esta instancia, el talent show se mantenía arriba de los 12 puntos.

Miranda Zotta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aspira a vivir toda la vida de la música. Su bisabuelo era pianista y, según ella, el escenario la transformó. Presentarse en La Voz... fue todo un desafío personal y para ello eligió interpretar “Si tu te vas” pero no logró llegar a los coaches. “Tenés un vozarrón muy potente pero te jugó en contra venir a mostrar esa potencia, eso no te permitió jugar con la canción y hacer otra cosa. Hay que trabajar todos los momentos del tema para cuando llegue la instancia de apretar, nos vueles la peluca a todos”, le aconsejó Lali. Luego fue el turno de Abril Robledo, de la provincia de Buenos Aires, que con 19 años interpretó “Yo dueña de la noche” de los Pimpinela y logró que los cinco se dieran vuelta. “Está bueno que alguien de tu edad se cope con temas así, la elección fue la correcta”, fue la devolución de Ale Sergi. La joven se quedó en el equipo de Miranda y el ciclo tocó los 13 puntos de rating.

Fernando Suárez, estilista sanjuanino, siempre cantó por hobby y el de La Voz Argentina fue el primer escenario que pisó en su vida. Interpretó el tema “Iris” y como nadie lo eligió, el joven atinó a decirle a los coaches “se lo perdieron”. No es la primera vez que alguien que canta en inglés queda fuera del certamen, algo que pasó en todas las temporadas. Desde Córdoba, se presentó Santiago Torres. Fanático del rock nacional, vivió la experiencia como una prueba para saber si podría adentrarse de lleno en el mundo de la música. “Sapo de otro pozo”, fue el tema que interpretó y logró llamar la atención de Soledad y Luck Ra. “Sos un distinto dentro de todo lo que escuchamos y apretó el botón porque me llegó tu buena onda”, le dijo la folklorista y el joven se quedó con ella. El rating trepó a 14.4 puntos, la marca máxima de la noche.

Leila Goy, profesora de canto, fue la última participante de la noche y eligió del grupo Roxette el tema “It must have been love” pero no pudo conquistar a ninguno de los coaches. Varios sueños cumplidos y otros que quedaron en camino dentro de una gala que tuvo de todo.