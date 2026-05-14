Rating: cuánto midió la gala de doble eliminación de la placa planta de Gran Hermano

Gran Hermano está cerca de cumplir los tres meses al aire y en los próximos siete días tendrá cambios sustanciales que pueden modificar completamente el rumbo del juego. Esta semana todos los jugadores fueron parte de la placa “planta”: concepto que se utiliza dentro del reality para los participantes que tienen perfil bajo o no se manifiestan de forma alguna. Tras haber bajado la mayoría por el voto del público, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Juanicar, Lolo Poggio, Catalina “Titi” Tcherkaski y Franco Zunino quedaron en la cuerda floja.

Pero esta no será la única novedad dentro del programa: el domingo habrá una nueva eliminación y se abrirá la votación para el repechaje. En esta instancia, todos los participantes tendrán la chance de una segunda vuelta dentro de la casa por decisión de los televidentes. Cabe recordar que jugadores fuertes como Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Sol Abraham o Yisela “Yipio” Pintos podrían volver al juego.

La competencia de la noche comenzó con un nuevo Pasapalabra con 7,6 puntos en el que se enfrentaron Mery Granados, Fabián Mazzei y Fabiana García Lago versus Anita Martínez, Andrea Ghidone y Paula Trapani. Del otro lado, en Es mi sueño se lució Stefani Arbizu que interpretó Me gustas mucho, un clásico de Viejas Locas, descolocó al jurado y logró el verde perfecto. El programa que conduce Guido Kaczka está entrando en una nueva etapa cuando el próximo lunes vuelvan todos los participantes que fueron pasando a esta segunda instancia para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. En este tramo final de la primera parte, el talent show de eltrece creció mucho en materia de rating con marcas superiores a los 9 puntos. Por su parte, LAM quedó tercero en la franja con un pico de 3,1 y Bendita llegó a los 2,4.

La ficción vertical Triángulo amoroso que protagonizan Wanda y Maxi López emitió su tercer capítulo pegado a Pasapalabra con 9,6 puntos. A la mediática la acompañan Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo, todos de alguna manera u otra relacionados con temas de la vida Nara. Cabe aclarar que Telefe ya subió los primeros cinco episodios a sus redes sociales y solo en Youtube ya tienen más de 100 mil visualizaciones cada uno.

Pasadas las 22.30 comenzó la gala de Gran Hermano, con un piso de 8,8 con toda la expectativa de la eliminación. El ciclo que conduce Guido Kaczka obtuvo una marca máxima de 7,8 puntos y le dio pie al comienzo de Otro día perdido. Por su parte, Bienvenidos a ganar y BTV compitieron por el tercer puesto con picos de 1,9 y 1,8, respectivamente. En eltrece, Mario Pergolini recibió a Dante Spinetta, que habló de su nuevo disco y sorprendió al exCQC con un regalo, en un picante ida y vuelta. El pico del late show de eltrece fue de 4,9 puntos.

Tras varios días en los que los participantes estuvieron nominados en la placa planta que implementó Gran Hermano, en el comienzo de la gala de este miércoles, Santiago del Moro anunció que el primero en ser salvado por el público fue Eduardo con el 9,6% de los votos, seguido de Titi con 13,2% y Juanicar con 16.1%. Grecia, Lolo y Zunino quedaron en la cuerda floja y finalmente, la actriz de telenovela y la hermana de Juli Poggio fueron eliminadas. En esta instancia, el rating subió a los 11.1 puntos.

Además fue noche de nominación en la que quedaron en la placa Danelik Star, Tamara Paganini, Eduardo, Juanicar, Zunino y Luana Fernández de cara al próximo domingo en el que se irá uno de ellos del programa. El reality de Telefe lideró la franja con una marca máxima de 11,9. Cabe aclarar que parte de la audiencia siguió el partido River Plate vs Gimnasia de La Plata por ESPN Premium con 5 puntos y le quitó bastante encendido a la televisión abierta.