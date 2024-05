Reapareció Zulema Yoma y apuntó sin filtro contra Antonella Menem: “Nunca sentí nada por ella”

Escuchar

Los escándalos en relación con la familia Menem parecen no tener fin, puesto que, recientemente, Zulema Yoma reapareció en la escena mediática y fue contundente al referirse a Antonella Menem, lo que reavivó una disputa que lleva años de gestación. Resulta que la primera esposa del expresidente dio una nota en LAM (América TV), en la que no se guardó nada al hablar de su nieta biológica.

Cabe recordar que en el año 2003, la Justicia dictaminó que Antonella era hija de Carlos Menem Jr., heredero de Carlos Menem y Zulema Yoma. Esto teniendo en cuenta que él había decidido hacer la prueba para determinar su paternidad antes de su trágica muerte, que ocurrió el 15 de marzo de 1995. “¿Hay contacto con Máximo? ¿Y con la hija de Carlitos?”, le preguntó Alejandro Castelo, cronista del programa, a la mujer que no dudó en dejar en claro su punto de vista.

“Con Máximo, todo bien. A Antonella la desconozco totalmente, nunca sentí nada por ella. Nunca sentí que fuera mi nieta, el ADN que se hizo no lo hicimos nosotros”, reveló, dejando en claro que no hay ningún tipo de vínculo.

Como era de esperarse, la respuesta de Antonella no tardó en llegar, puesto que al ser consultada sobre esos dichos, contó: “Es siempre lo que dijo, siempre dijo que yo no era su nieta, siempre dijo que podría ser hija de Emir Yoma o de mi abuelo”. “En la sucesión de mi papá, ella impugnó la maternidad de mi mamá. Dijo que mi mamá no era mi mamá y en el expediente aparece que ella dice que yo no soy hija de mi papá”, recordó.

Zulema Yoma nunca reconoció a Antonella Menem como su nieta

Asimismo, ante la pregunta de si alguna vez tuvieron una charla cara a cara, dejó en claro que eso nunca sucedió, aunque su intención fue que en algún momento de su vida pasara. “Siempre me dolió que ella nunca haya querido ni siquiera sentarse a tomar un café”, expresó, y sumó: “Dice que nunca le gustó mi exposición en los medios, de como salgo yo a defenderme de cosas que obviamente a mí me dolieron, tanto a ella y a mi tía que no puedo mencionar, por algo legal que hay entre nosotras dos que no puedo mencionarla. Pero la verdad es que siempre me dolió que ella diga todo eso”.

“Ella perdió un hijo, pero yo perdí un padre, el que no pude conocer, el que me faltó”, remarcó, de manera contundente. “Es raro que no haya querido tener ese pedacito de su hijo, lo que quedó de él acá, nunca me dio la oportunidad a mí como nieta”, lamentó.

Qué sucedió entre Zulema Yoma y Antonella Menem

Pese a que Antonella fue reconocida por la Justicia como hija y heredera de Carlos Menem Junior, la familia nunca la aceptó como tal. “Una se acostumbra con el paso de los años, pero me costó un montón y mucho no ayudó el tema del apellido. La pasé bastante mal en el colegio. Todo ese rechazo me hizo muchísimo daño”, expresó tiempo atrás en diálogo con A la Tarde (América TV).

En esa misma línea, recordó cómo fueron esos tiempos difíciles en los que tuvo que probar su identidad. “Tuve traumas psicológicos y empecé a sentir que era la culpable por todo ese rechazo, cuando claramente no lo era”, reconoció. Con respecto a su relación con Yoma, agregó: “Yo era muy chiquita y solo la vi cuando tuve que hacerme la prueba de ADN. Ella y Zulemita nunca quisieron que me hiciera esas pruebas”.

LA NACION