Reclutaba personas para Caso Cerrado, por una emergencia tuvo que participar y hoy hace un reclamo: “Que me paguen”

Una influencer de Puerto Rico contó en un video de TikTok que hace varios años formó parte del reconocido programa de televisión Caso Cerrado y brindó detalles de un reclamo que mantiene con la producción de ese ciclo. Se trata de Isveny Pichardo, quien además reveló un insólito dato sobre el formato del show.

Pichardo tiene una fuerte presencia en redes sociales como creadora de contenido. Por eso, en TikTok los usuarios la reconocieron como exparticipante del programa. “Yo te he visto en Caso Cerrado”, le comentó uno de ellos. La joven latina confirmó que estuvo en una emisión de hace varios años y sacó a la luz algo que muchos creían: “Para nadie es un misterio que es pagado”.

“Yo lo puedo decir porque se hace hace más de cinco o seis a siete años”, expresó en el video de su cuenta @isvenypichardo2. Según comentó la influencer, el caso en el que participó se llama “SIDA por celos”, aunque aclaró que en realidad ella no sufre esa enfermedad de transmisión sexual (ETS). “Es el caso que me tocó dramatizar, fue una actuación”, subrayó.

El reclamo a la producción de Caso Cerrado: “Que me paguen mi dinero”

Según precisó, ella se encargaba de reclutar a distintas personas para que actuaran en Caso Cerrado. Sin embargo, en una ocasión una de las chicas del grupo que llevó no pudo hacer la actuación y entonces ella misma tuvo que hacer el papel. “Ese caso lo siguen usando después de tanto tiempo. Yo lo reclamé porque me pagaron por usarlo como por cinco años y ahora es cuando más lo publican, porque es un caso fuerte”, detalló.

Sin embargo, y más allá del conflicto legal, la joven admitió: “Pero realmente me gusta, porque hay gente que todavía lo ve, lo reconoce. Mi familia lo ve, en Puerto Rico lo ven mucho. Ha sido un caso de los más vistos y el que más ponen en Caso Cerrado”.

Ana María Polo, la conductora del exitoso talk show Caso Cerrado

No obstante, Pichardo aclaró que eso no la hace desistir de exigir una compensación económica. En específico, el conflicto con la producción del programa surge a raíz de la continua retransmisión de esa emisión, que, según la influencer, debería haber cesado después del período acordado. “Deberían llamarme de nuevo para que me paguen mi dinero”, aseveró.

Caso Cerrado: varios exparticipantes revelan que era todo ficción

El programa Caso Cerrado, conducido por la cubana-estadounidense Ana María Polo, atrajo la atención de miles de televidentes de países de todo Latinoamérica durante aproximadamente 20 años, con la exhibición de supuestos casos legales que abordaban todo tipo de problemas familiares y de pareja.

Caso Cerrado es uno de los talk show más vistos de América Latina Instagram @anapolotv

La veracidad de los hechos relatados en el show siempre fueron objeto de discusión entre sus fanáticos y detractores. Sin embargo, en los últimos años han sido varios los exparticipantes que revelaron que se trataban de casos ficticios y dramatizados. Una joven identificada como Mila contó que le pagaron cientos de dólares por prestar su imagen para la grabación de dos capítulos. Otra, Liz Contreras, también lo confirmó y ahondó en detalles: “Si te equivocaste, literal, no hay vuelta atrás”.

Cabe detallar que al final de cada episodio se exhibía una leyenda aclaratoria que decía: “Los casos pueden ser basados en hechos reales y pueden ser dramatizados”. De esa manera, se avisaba de antemano que los capítulos podrían contener recreaciones y que los protagonistas eran actores.

