Reconciliados, Wanda Nara compartió un sugerente video junto a Mauro Icardi: “Te como todo, bebito”

Tras la fuerte crisis que vivieron Wanda Nara y Mauro Icardi, todo terminó en reconciliación. Así lo relató la empresaria que contó que la pareja volvió a elegirse “libremente” tras vivir en el “infierno”. Con el objetivo de fortalecer la pareja, volvieron a mostrarse juntos y felices en las redes. En un video que publicó la mediática en las últimas horas se los puede ver dándose un apasionado beso en la parte trasera de un auto. “Te como todo, bebito”, escribió sobre la imagen.

Después de varias idas y venidas y mientras Icardi buscaba demostrar públicamente su amor por Nara, el matrimonio anunció su reconciliación. En su cuenta de Instagram, Wanda admitió que llegó a pedirle el divorcio a su esposo, pero que finalmente decidió darle otra oportunidad. “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, comenzó.

Wanda Nara contó mediante un posteo en sus redes sociales que se reconcilió con Mauro Icardi (Foto: Instagram/@wanda_icardi)

Sin embargo, todo cambió cuando el delantero del Paris Saint-Germain le escribió una carta. “Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo Mauro Icardi”, redondeó Nara.

Wanda Nara compartió un video junto a Mauro Icardi tras la separación

Ahora, tras subir varias stories en las que tomó con humor todo lo ocurrido, Wanda publicó un video en que aparece junto a su marido Primero, ambos posan para la cámara. Luego, muestra un primer plano de un beso de la pareja, que llega tras varios días de crisis. “Te como bebito”, escribió ella sobre el video, el cual musicalizó con la canción “El perdón”, de Nicky Jam y Enrique Iglesias.

Wanda Nara e Icardi se mostraron juntos y felices tras su reconciliación

La cata a la que Wanda hizo referencia y que fue escrita por Mauro, se filtró en las últimas horas. Allí, el deportista le expresó: “Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí, nunca te inventé nada, solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmado todo lo que fueron nuestros sueños de hace ocho años, nuestros sueños que queríamos cumplir y proyectar un futuro juntos. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que el resto de mi vida no vas a tener nada para reprochar“.

Luego, Icardi le reprochó a Wanda todo lo ocurrido y destacó lo dedicado que es con su familia: “Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte y también te dije que lo pidas, aunque en el interior de mi alma sea lo peor que me puede pasar. Pero espero también que lo disfrutes (...) Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso y seguiré adelante por ellas. Soy un gran padrastro que desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices. Soy todo eso y no hace falta que lo diga nadie, me basta con saberlo yo”.

En otro fragmento de la carta, le recriminó: “Ahora querés la joda, querés escribirte con tipos, querés otro futbolista. Espero que sea el uno por ciento de lo que fui yo con vos. Y que arruinaste todo por un chat de m…, un chat que no significaba nada para mí. Un chat por el cual estás ciega y no podés ver más allá del teléfono, en el cual lo único que haces es mirar pelo… y mandar data a la prensa”.

Wanda Nara junto a Mauro Icardi (Foto: Instagram/@mauroicardi) instagram

Para cerrar, Icardi hizo énfasis en destacar todo lo que vivió junto a Nara: “Gracias por todo lo que fuimos, gracias por las dos hijas que me diste, gracias por hacerme feliz y luchar, gracias por todo lo que hiciste. Gracias por darme el apoyo que necesité siempre, por estar cuando más lo necesite y perdón por ser la m… que fui y perder todo por un error. Espero que seas feliz, y si no es a mi lado, que encuentres dónde serlo”.