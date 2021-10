Luego de que este lunes Wanda Nara confirmara que se reconcilió con Mauro Icardi, la empresaria publicó un video de la intimidad de su hogar. En las imágenes se lo ve al futbolista del Paris Saint-Germain junto a sus hijas Francesca e Isabella.

Este lunes por la noche, la empresaria subió a su Instagram dos stories grabadas desde el living de su casa en París. De fondo se escucha la canción “Vida de rico” de Camilo, mientras Mauro y las niñas bailan al ritmo de la música. En un momento, es posible ver que el deportista mira a Wanda y le sonríe feliz de estar disfrutando ese momento familiar.

Tras reconciliarse con Mauro Icardi, Wanda Nara mostró la intimidad de su hogar

Más tarde, la representante decidió agradecerle a su fiel amigo y estilista Kenny Palacios por haber sido su apoyo durante esta última semana, luego de que explotara el Wandagate. “Gracias por acompañarme, gracias por estar siempre. Gracias por cuidarme tanto, merecés internarte en el spa de casa por unos días… después de tanto stress. Pronto arrancamos las campañas, a grabar y a todo, amigo”, escribió Wanda.

El agradecimiento de Wanda Nara a Kenny Palacios Instagram @wanda_icardi

El mensaje de reconciliación

Luego de 10 días en los que solo se habló de la posible separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de que la mediática encontrara chats de su marido con María Eugenia “la China” Suárez, la empresaria posteó un mensaje en el feed de su Instagram en el que confirmó que decidió volver a apostar al amor.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida”, reconoció Wanda al comienzo de su descargo. Luego siguió: “Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Wanda Nara reveló qué le dijo Mauro Icardi para reconquistarla Instagram: @wanda_icardi

Según contó, recurrió a un abogado junto a su marido y “en dos días Mauro aceptó todas las condiciones” y firmaron el acuerdo de divorcio. Pero todo dio un giro inesperado.

Wanda reveló que al día siguiente Mauro le escribió una carta como “nadie jamás” lo había hecho en toda su vida. “Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí”, fue la frase que utilizó el deportista. Fueron justamente esas palabras las que le habrían hecho a Wanda reflexionar sobre el futuro de su relación. “Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”.

Finalmente, Wanda confirmó que se reconcilió con su marido: “Estoy segura de que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia”. Para completar, reflexionó: “Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo Mauro Icardi”.