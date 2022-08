¿Reconciliados? Irina Shayk y Bradley Cooper se mostraron juntos y rodeados de animales en las islas Bahamas

Fue un flechazo al instante. Irina Shayk y Bradley Cooper se conocieron en 2015 y dos años después nació la pequeña Lea de Seine Shayk Cooper, en marzo de 2017. Pero durante la relación hubo muchas idas y venidas entre la pareja, que culminaron con su separación en 2019. Ahora, unas recientes fotografías que publicó la modelo pusieron de nuevo sobre la mesa que la pareja habría retomado la relación. ¿Hubo reconciliación?

La relación entre la modelo rusa y el actor estadounidense no fue confirmada por ninguno de ellos al principio, pero tras mostrarse juntos en varios eventos y ser captados por sorpresa, los rumores salieron a la luz. Una salida al teatro luego de conocerse en la Casa Blanca, en una cena para corresponsales extranjeros que brindó el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, desató el inicio de la pareja.

Irina Shayk y Bradley Cooper se mostraron juntos en las islas Bahamas. Instagram: Irina Shayk

Pero a los dos años, aparecieron las complicaciones. Las imágenes de Shayk mientras lloraba durante un partido de Wimbledon (algo que algunos medios asociaron a alguna alergia de la modelo) y la química evidente entre el actor y la cantante Lady Gaga luego del rodaje de Nace una estrella lanzaron los rumores de ruptura entre la pareja.

ARCHIVO-. La química evidente entre Lady Gaga y Bradley Cooper desató rumores de romance entre ellos. Agencias

A los pocos meses, Irina hizo público que estaba embarazada y lució un anillo que confirmaba el compromiso con el intérprete de ¿Qué pasó ayer?. Pero en 2019 anunciaron su separación firme por “diferencias irreconciliables”. Sin embargo, este fin de semana, los padres de Lea aparecieron juntos en unas románticas imágenes que la modelo compartió en su cuenta de Instagram, mientras disfrutan de las playas paradisíacas de las islas Bahamas y pusieron en duda si habría una reconciliación entre ambos, según reveló el diario británico Daily Mail.

La modelo compartió con sus seguidores unas románticas imágenes en la playa. Instagram: Irina Shayk

Vestidos con trajes de baño y rodeados de animales, Shayk se apoya sobre el hombro de Cooper, mientras ambos se muestran sonrientes y con los pies en el agua. Pero, por el momento, ninguno de los dos dio declaraciones sobre la situación de su relación.

“No es fácil la vida sin Bradley”

En 2020, luego de varios meses de su separación, la modelo reveló que para ella no era “fácil la vida sin Bradley”. “Creo que tuvimos mucha suerte de experimentar los sentimientos que tuvimos el uno por el otro. Ahora es un terreno nuevo para mí, todavía me cuesta entender cómo funciona”, expresó.

La relación pareció terminar en buenos términos: ambos acordaron de inmediato el régimen de visitas con la pequeña en común, incluso sin abogados de por medio.

Mientras los rumores de una relación entre el actor y Ana de Armas, con quien coincidió en el rodaje de War Dogs (Amigos de armas) en 2016 y mantuvo una cercana amistad desde entonces, Shayk se enfrentó a una nueva etapa de su vida lejos de Cooper. “Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y una mujer trabajadora. Hay días en los que me despierto y pienso: ‘Dios mío, no sé qué hacer. Me estoy desmoronando’”, relató.

ARCHIVO-. Irina Shayk y Bradley Cooper tienen una hija en común: Lea, de 5 años. Grosby Group

En la actualidad, la actriz cubana vive en Nueva York con su nuevo novio, Paul Boukadakis, el vicepresidente de la aplicación Tinder, con quien mantiene una relación desde hace más de un año.