Rosalía leyó un “abecedario sobre la Argentina” y sus fans se indignaron por un llamativo detalle

La cantante española Rosalía pasó por Buenos Aires y dejó maravillado al público local con dos funciones en el Movistar Arena que, sin dudas, quedarán en el recuerdo de lo mejor del año en materia musical. En el marco del Motomami World Tour, la artista agotó todas las entradas y vivió 48 horas a pura argentinidad.

A través de las redes sociales, la cantante compartió el registro personal de su estadía en el país y señaló: “Argentina, enamorada de ti desde la primera vez que vine y ahora más desde anoche”. Para ilustrar sus palabras de agradecimiento, publicó cuatro fotos. En la primera, se la puede ver con un look invernal y un Jacaranda floreciendo detrás. En la segunda, Rosalía está en el escenario, enfundada en una bandera albiceleste intervenida con los motivos de su gira.

Rosalía quedó cautivada con Argentina (Foto: Twitter @rosalia)

Las otras dos fotos tienen a la cantante comiendo papas fritas y al abecedario que le entregó un fan en medio del show, una adaptación argentina de uno de los tracks de su más reciente disco, Motomami (2022). Sin embargo, más allá del ingenio del autor desconocido, los seguidores locales de la artista española se quejaron por un llamativo detalle.

Durante una breve pausa del concierto, Rosalía agarró un cartel que le alcanzaron desde el público. “Esta es una edición muy especial del abecedario”, anunció. “¿Estáis listos, listes, listas y listos todos?”, preguntó. Acto seguido, comenzó a leer detenidamente: “Aquí dice: A de Argentina”, dijo y la ovación fue general. “B de Buenos Aires, biónica, bellaca”, agregó con una sonrisa y aseguró: “Ok, me está gustando esta versión argentina del abecedario”.

Rosalía leyó el "abecedario sobre la Argentina"

Sin embargo, más allá de la alegría de la cantante, cuando las imágenes de esta adaptación argentina llegaron a las redes sociales los usuarios manifestaron su bronca por la oportunidad desperdiciada de mencionar a íconos populares del país. “M de madame, magnitud y no sé qué más, ¿qué les costaba poner Messi?”, se preguntó un fan. “¿Cómo no van a poner M de Messi?”, se preguntó otra. “Cómo desaprovecharon la oportunidad de poner M de Messi”, sostuvo una tercera. Y un cuarto apuntó: “¿Cómo no van a poner M de Maradona en el cartelito?”.

También aparecieron más propuestas para “argentinizar” mejor el abecedario de Rosalía. “R de red ferroviaria argentina”, dijo un tuitero. “Persona perdió la oportunidad de poner o de obelisco”, apuntó otro. “¿Cómo que la D no dice dulce de leche?”, se preguntó una usuaria indignada. “¿Cómo que C de conciertos, chocolates? ¡C de Córdoba!”, propuso otra. “Le hacen un cartel que dice C de chocolates y no de carpincho”, se lamentó otra. “Un poco decepcionada de que no pusieran ‘E de empanadas; M de medialunas, matecitos; y A de alfajor’”, dijo otra usuaria. “Para que quede más argentino yo le hubiera puesto C de constitución”, indicó otra. Y otro fue un poco más extremo con su opinión: “El o la que escribió eso, lo quiero preso”.

El “abecedario sobre la Argentina” que leyó Rosalía

Rosalía leyó el "abecedario" de la Argentina, pero a los fans no les gustó (Foto: Twitter @rosalia)

“A de Argentina. B de Buenos Aires, biónica, bellaca. C de concierto, chocolates. D de diamantes, dominatriz. E de estremecer, exuberante. F de folklore argentino. G de Gardel. H de Honda, hipnótica, haraca. I de ícono, identidad. J de Jaguar, jazz, José Alberto “El canario”. K de Kawasaki, kilómetros, kilates. L de laberinto, Liberación. M de madame, magnitud, mayonesa. N de Niña de fuego. Ñ de ñoquis de patata. O de objetiva, omega, oasis. P de protagonista, positiva, posibilidades. Q de quitapenas. R de revolución, riqueza, rebeldía. S de salvaje, sintetiza, sólida. T de transformar, transparente. U de ultravioleta, universo. V de voraz, violenta. W de Wagner, Wonder Woman. X de XO, XS Milano. Y de yacimiento, YSL, Yamaha. Z de zafiro, zodiacal, zen”.