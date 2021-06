Récord en “100 argentinos dicen”: una familia ganó $100 mil en dos minutos

Desde que 100 argentinos dicen (eltrece) está al aire pasaron por los estudios de Constitución todo tipo de participantes. Desde algunos muy hábiles que sorprenden con su performance a la hora de jugar, hasta otros no tan duchos cuyas participaciones quedan en el olvido.

Sin embargo, esta vez se combinaron todos los factores y lograron enloquecer a Darío Barassi y, además, romper un récord. Tras los duelos entre familias, cada grupo vencedor tiene la oportunidad de llevar a dos representantes al conocido Dinero rápido. La prueba es un juego de velocidad donde, con apenas 25 segundos, tienen que responder cinco preguntas y acertar las respuestas más populares.

En la primera oportunidad la familia había conseguido, de la mano de Santino y Mateo, llevarse los primeros 50 mil pesos. Pero tras ganar el segundo duelo tuvieron que enfrentarse al desafío nuevamente. “Equipo que gana no se toca”, dice un antiguo dicho de fútbol y así fue: nuevamente fueron elegidos los mismos participantes.

El primero en pasar fue Santino. Barassi a su lado, preguntas en pantalla y mirada a la cámara. Al completar el tiempo y responder todas las consignas, We Are The Champions, la popular canción de Queen, empezó a sonar en el estudio. Santino había acertado todas las respuestas más populares y se había consagrado como el mejor participante de Dinero rápido en la historia del programa.

Minutos más tarde, Mateo hizo lo propio y pese a no tener la mejor performance le alcanzó para que su familia acumule otros 50 mil pesos, dándoles un total de 100 mil pesos ganados.

LA NACION