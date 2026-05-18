Repechaje en Gran Hermano 2026: uno por uno, quiénes buscan volver a la casa

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un nuevo desafío para los participantes. Cuando muchos consolidaban sus estrategias para mantenerse firmes en la competencia, Santiago del Moro anunció en la última gala que ingresarán viejos jugadores de esta edición gracias a la instancia del repechaje.

“En la cumbre hoy vamos a decir cuántos cupos para ex hay. Así como ustedes tuvieron la posibilidad, otros chicos y chicas nuevas la van a tener ahora. El foco está puesto en los nuevos, pero obviamente, como todas las temporadas, se abre el cupo para los que salieron de la casa por diferentes circunstancias. ¿Se pueden presentar o no? Eso está en ustedes. Cada uno lo que quiera hacer de ahora en adelante", desafió del Moro al grupo de exparticipantes que se ecnontraban en el estudio.

Así se sumaron varios de los exjugadores que buscan su revancha en el juego hasta completar la lista de 16 aspirantes.

Gran Hermano 2026: uno por uno, quiénes quieren volver a la casa

Kennys Palacios

Grecia Colmenares

Franco Poggio

Lola Tomaszeuski

Brian Sarmiento

La Maciel

Nick Sícaro

Jenny Mavinga

Carmiña Masi

Martin Rodríguez

Tomy Riguera

Danelik Galazán

Carlota Bigiliani

Lolo Poggio

Yipio Pintos

Nazareno Pompei

Esta es la placa de los 16 exparticipantes de Gran Hermano 2026 que aspiran a volver a la casa

Las que no quieren volver a la casa

A pesar de la ansiedad de la mayoría de los ex por volver al juego, sorprendió durante el programa la negativa de Solange Abraham y Daniela de Lucía por no llegar al repechaje.

“Tengo muchísimas ganas de verdad de estar en la casa, pero los motivos me los voy a reservar. La verdad es que hay mucha gente y les quiero agradecer y pedir disculpas. Pero quiero decirles algo, mi juego no termina acá y necesito el apoyo más que nunca. Repito, mi juego no termina acá“, aseguró Solange.

Solange Abraham es una de las dos exparticipantes de Gran Hermano que prefirió no regresar a la casa Telefe

Por su parte, Daniela contó que sus razones tienen que ver con motivos personales, con estudios médicos que tiene postergados: “Odio la palabra no, pero a veces hay que decirla para seguir”, comentó.

Luego de comunicar el listado completo, del Moro adelantó cómo serán los próximos pasos de la competencia: “La casa se resetea a partir del próximo miércoles. Ese día tienen que ir todos los originales a dormir en una habitación y el resto, los que lleguen, van a ir a otra. Durante unos días va a ser así. Va a ser una nueva casa. Y yo quiero ver qué va a pasar con los que entren a este nuevo juego y cómo se van a defender los de adentro con los que sigan con toda la información que traen".