El comentario de Horacio Cabak que hizo estallar de furia a Yanina Latorre: “Malnacido”

En los últimos días, Horacio Cabak analizó el look de Yanina Latorre en La jaula de la moda, el programa que conduce por Ciudad Magazine y lanzó un fuerte comentario sobre su aspecto. Es que el expanelista de Polémica en el bar (América) dio a entender, con un tono despectivo, que panelista se sometió a varias cirugías estéticas. Por eso, la “angelita” le dedicó una serie de Stories de Instagram en las que no se guardó nada y tildó al conductor de “atrevido” y “malnacido”.

“El atrevido, malnacido de Horacio Cabak, dice ‘está un poco operada’”, comenzó Latorre en el descargo que publicó en sus redes sociales. “¿De qué, Horacio Cabak? ¡Rey! Operate vos la cabeza. A cara lavada, no tengo filtro papu. Tengo 52 años, miráme. ¡Ojo! Uso bótox en la frente, nariz, boca. Decime dónde estoy operada. Te invito a vos, atrevido. Malnacido de Horacio Cabak”, agregó la panelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece).

Notablemente enojada, mientras se mostraba frente a la cámara, Latorre también le dijo “soberbio” a Cabak, por negar sus propios conflictos personales en público, tras la escandalosa separación que atravesó con su exesposa, Verónica Soldato. “No asumís de tus propios quilombos, decime dónde estoy operada”, añadió la pareja de Diego Latorre.

Yanina Latorre criticó a Horacio Cabak: “¡Malparido!”

Luego, la panelista amenazó con publicar información que hasta el momento no había revelado sobre Cabak. “Te voy a contar una cosa, porque yo venía muda. Ya sé que a Ángel De Brito lo odiás más que a mí, pero estás calladito porque sos c... Tenés pánico que contemos, pero soy buena mina y no me voy a meter con tu mujer, todo lo que tenemos”, disparó. “Tuvimos códigos. Hablamos porque la que habló fue tu mujer. No nos metimos en tu vida privada. Sos un negador. Nunca bajaste el copete. Sos soberbio y tu mensaje atrasa un montón”, añadió.

Finalmente, Latorre cuestionó las críticas de Cabak. “Si estuviera operada, ¿Cuál sería el problema? Peor es ser como vos, te odia todo el mundo”, dijo en el video que grabó desde Miami. Además, durante su mensaje, también habló del resto del equipo de La jaula de la moda, como Mariano Caprarola, a quien consideró “falso”, y Fabián Medina Flores, que también criticó a Diego Latorre. “¿Qué opinás de Medina Flores que dijo que siempre usás bermudas de jean?”, le consultó Yanina a su esposo durante el video. “¿Me lo presentás? No lo conozco”, cerró el periodista deportivo.

LA NACION