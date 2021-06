Luciana Salazar habló del departamento por el que paga US$ 9.000 de alquiler y $180.000 de expensas

La semana pasada Luciana Salazar estuvo en el centro de la escena cuando se conocieron algunas fotos del lujoso departamento al que se mudó recientemente. La cifra de 9.000 dólares por mes causó gran impacto, y luego de las repercusiones la modelo decidió dar su versión sobre el imponente piso completo ubicado en Núñez.

Luego de bailar en La Academia, y enternecer a todos con la participación de su hija Matilda, la modelo brindó un móvil a Los ángeles de la mañana (eltrece), donde le consultaron sobre su nuevo hogar. Según informó la revista Gente hace algunas semanas, Salazar alquila un piso entero del Château Libertador por la suma mensual de US$ 9.000, y un agregado de 180.000 pesos de expensas por las dimensiones del departamento.

Cuando le preguntaron si había podido concretar el cambio de casa, la modelo fue tajante: “Sí, me mudé, pero ese no es mi departamento, salió cualquier cosa en las fotos; y menos mal, porque la verdad soy muy reacia a mostrar mi casa”. Además aclaró que sus postales en Nordelta seguirán siendo un habitué en su perfil de Instagram, porque suele pasar allí los fines de semana.

Luciana Salazar habló del lujoso departamento que alquila por 9 mil dólares al mes - Fuente: eltrece

“Sí, es ese el edificio, yo estoy ahí, pero las fotos que se vieron no son de mi departamento”, insistió. También se mostró aliviada porque su hija solo perdió una semana de escuela, y ya están más asentadas en su nueva casa. En este sentido, confesó que aún no pudo completar el proceso y ordenar todo: “No me recupero todavía, no terminé y tengo todo encima, no descanso y el cuerpo me pasa factura”.

El viernes Salazar bailó al ritmo de un shuffle galáctico y logró conquistar al jurado del ciclo de Marcelo Tinelli. Ese mismo día contó que estaba contracturada por el estrés de la mudanza, y que su hija también está afectada por los cambios: “Ella no para, y me quería acompañar a toda costa; menos mal que salió bien porque tenía miedo de no poder bailar y quedarme dura”.

