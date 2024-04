Maxi López y Daniela Christiansson mostraron por primera vez el rostro de su hija

Escuchar

Con motivo de la celebración del primer año de vida de su hija, el pasado 31 de marzo, Daniela Christiansson mostró por primera vez a Elle, la bebé fruto de su relación con Maxi López. La pareja había decidido preservar el rostro de la bebé, pero el misterio terminó con la publicación de una serie de fotografías, y la imagen de la niña llenó de ternura las redes sociales.

“Hace un año llegaste a nuestra vida y la cambiaste por completo y para mejor! ¡Eres una “pequeña coquina” increíblemente inteligente y con un espíritu tan hermoso y carismático! ¡Eres tan hermosa por dentro y por fuera que tengo la suerte de tenerte como hija mía! ¡Gracias por hacerme tu madre!”, escribió la modelo sueca al momento de celebrar públicamente el primer cumpleaños de su hija. Junto a estas palabras de amor, compartió una serie de imágenes de la celebración del bautismo de la pequeña, también celebrado el domingo.

El tierno posteo de Daniela Christiansson por el primer cumpleaños de su hija (Foto Instagram @danielachristiansson)

Las fotografías llamaron la atención tanto de los seguidores de Daniela como de Maxi López, ya que este especial momento fue el elegido para hacer público el rostro de la pequeña Elle, que desde el momento de su nacimiento, sus padres decidieron no compartir en redes sociales imágenes en las que se vieran su carita. Sin embargo, ahora dejaron esta medida atrás. A su vez, la pareja presentó oficialmente a los padrinos de la niña, que son Anna, la hermana de la flamante madre, y Ezequiel, el hermano del exjugador.

Elle cumplió un año y la celebración incluyó el bautismo religioso (Foto Instagram @danielachristiansson)

El primero en comentar la publicación de su esposa fue el exjugador, con un tierno mensaje para la pequeña: “Te amamos bebé Elle”. Pero fueron muchos seguidores quienes hicieron lo propio. “Al fin pudimos ver su hermosa carita”; “Wow qué belleza”; “Qué hermosa”; “Es una princesa”; “Es bellísima. Una muñequita” y “Es perfecta”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Maxi López y Daniela Christiansson presentaron a su hija (Foto Instagram @danielachristiansson)

Asimismo, otros tantos hicieron sus apuestas y hablaron del parecido de la niña con sus padres. Mientras que algunos apostaron que Elle es “igualita” a su papá y a su hermano mayor, Valentino -el hijo de Maxi, fruto de su matrimonio con Wanda Nara-. Aunque otros tantos indicaron que era la fiel imagen de su madre; las opiniones fueron diversas, pero todas concluyeron que la belleza y ternura de la niña es indiscutible.

Maxi López y Daniela Christiansson mostraron el rostro de su hija (Foto Instagram @danielachristiansson)

El especial mensaje que Daniela le dedicó a Maxi

Tras el cumpleaños de Elle, el día posterior la familia volvió a tener una especial celebración. Esta vez quien sopló las velitas fue el propio Maxi López al cumplir 40 años. También, su pareja le dedicó un especial mensaje, a puro amor. “Feliz cumpleaños a esta maravillosa persona que agradezco tener todos los días a mi lado desde hace 10 años”, introdujo en su mensaje, que acompañó con una tierna imagen de padre e hija.

Daniela Christiansson le dedicó tiernas palabras a Maxi López (Foto Instagram @danielachristiansson)

“Eres el hombre con el que he estado soñando. Mi amor por ti es lo que siempre he querido sentir. Me enamoro de ti cada vez que te miro a los ojos”, continuó. Y culminó el mensaje con una serie de elogios, caracterizándolo como generoso, inteligente, divertido, guerrero y responsable. “Eres el compañero y padre perfecto que podríamos tener. ¡No cambies!”, cerró.