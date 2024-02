escuchar

En julio de 2023, tan solo unos días después de haber ganado su primer Martín Fierro, se conoció la noticia de que Wanda Nara fue internada en el Sanatorio Los Arcos. Desde el minuto cero, la familia se manejó con total hermetismo y, si bien trascendieron datos sobre su salud, fue ella quien -tres meses después- confirmó vía redes sociales que le diagnosticaron leucemia.

Desde el primer momento, la mediática contó con el apoyo incondicional de su círculo íntimo. Su marido, Mauro Icardi, su hermana, Zaira Nara, y su madre, Nora Colosimo, estuvieron a su lado y la ayudaron a preservar a sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Pero, quien también jugó un rol clave fue su exmarido, Maxi López, quien se instaló en la Argentina para estar más cerca de los niños. Ahora, él habló de la salud de su exesposa y reveló el determinante pedido que le hizo cuando se enteró de su enfermedad.

En julio, Maxi López voló desde Londres a Buenos Aires para estar junto a sus hijos

Si bien es cierto que la relación entre López y Nara, que duró cinco años y fruto de la cual nacieron Valentino, Constantino y Benedicto, no terminó de la mejor manera, lo cierto es que con el correr de los años lograron mejorar considerablemente el vínculo. Tan es así que él fue uno de los que más cerca estuvo en el difícil momento que atravesó.

El martes, el exfutbolista reveló en diálogo con Todo pasa (Urbana Play), cómo fue el momento ene el que se enteró de la enfermedad de su ex. “Uno de mis amigos es el doctor. Yo estaba en Londres, me llamaron a las 4 de la mañana, tenía 52 llamados de él y de mi exsuegra”, rememoró. Fue el médico quien le explicó la situación y él, rápidamente, comenzó a armar todo para viajar a la Argentina. “Había sacado pasajes para unos días después porque tenía que organizar cosas del trabajo”, explicó.

No obstante, un llamado le hizo cambiar los planes y acelerar los tiempos: “Al otro día me llama Wanda y me dice ‘te pido por favor que vengas ya, necesito que estés acá’. Tuve que cambiar el pasaje y viajé de un día para el otro”. Esto no fue sencillo, puesto que en Europa estaban su mujer, Daniela Christiansson, y su pequeña bebé Elle. Sobre eso, López destacó la incondicionalidad de su pareja que lo “banca” en todo.

En cuanto al diálogo con sus tres hijos mayores, el exdeportista contó que su intención era hablarles antes de que la información trascendiera, pero eso no pudo ser dado que cuando pisó suelo argentino ya había trascendido la información y eso le molestó mucho.

El año pasado, Maxi López se instaló en la Argentina para estar más cerca de sus hijos Instagram

En este sentido, López reflexionó: “Yo sé que Wanda está en un ambiente donde las cosas se saben, pero yo quería llegar antes para estar con mis hijos”. En la misma línea, se lamentó: “No pude. Pero bueno, lo importante es que después de eso estuve 15/20 días acá con los chicos y pudimos hablar y estar presente que para ellos es lo más importante”.

Cabe remarcar que, días después de haber recibido el alta, Wanda Nara voló a Turquía con Icardi y sus cuatro hijos menores, ya que Valentino, el mayor, se quedó en Buenos Aires para jugar en las inferiores de River Plate.