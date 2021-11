Revelan la dura frase que la China Suárez le dijo a Benjamín Vicuña antes de separarse

Yanina Latorre hizo una fuerte revelación sobre la separación de Eugenia ‘la China’ Suárez y Benjamín Vicuña. Según contó la panelista de Los ángeles de la mañana en la pantalla de eltrece, el día después de firmar la escritura de la nueva propiedad que le compró, la actriz le habría dicho a su pareja que no sentía más nada por él. “Le pidió una casa a para empezar de cero, porque no tenían una propia y seguían alquilando”, detalló. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción que habría tenido la ex Casi Ángeles con su entonces pareja.

La panelista accedió a esta información a partir del escándalo que se desató entre Wanda Nara y Mauro Icardi y que involucró a Suárez.

Revelan la dura frase que la China Suárez le dijo a Benjamín Vicuña cuando compraron una casa

“Benjamín habló con Wanda el día que estalló el tema. Todo esto fue porque Mauro no borra los chats, entonces ella pudo ver todo”, contó Latorre. En ese sentido, agregó: “Antes de separarse, La China le pidió una casa a Vicuña para empezar de cero, porque no tenían casa propia y seguían alquilando. Él le daba todo a Pampita y ella sentía que merecía empezar de cero. Lo convence, compra la propiedad en el country Chacras de Murray, una casa que no fue tan cara como dicen, y la refaccionan”. De esta manera hizo referencia a los arreglos que Eugenia le hace desde hace un tiempo a la propiedad, los cuales muestra en sus redes sociales.

Benjamín Vicuña y la China Suárez tienen dos hijos en común, Amancio y Magnolia

Luego, Yanina se extendió sobre el punto de quiebre en la relación entre Vicuña y la actriz. “Después de firmar la escritura, al día siguiente, ella le dijo a él ‘no te quiero más’ y lo dejó. Esto es lo que le cuenta él a Wanda. Firma la escritura, va a la casa, ella la estrena con Nico Furtado, se lo engrapó ahí, él se entera y escribe la historia de Instagram anunciando la separación porque ya había perdonado otros cuernos con el actor. Logra la casa y lo deja a Vicuña”, sumó .

En un nuevo capítulo del Wandagate, a pocas horas de que se emitiera la esperada entrevista que le hizo Susana Giménez a Wanda Nara en París, el conductor Mariano Iúdica manifestó en Polémica en el bar (América) que la ex Casi Ángeles tomará acciones judiciales como primera medida legal.

Eugenia "China" Suarez le habría dicho una dura frase a Benjamín Vicuña (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

“Señoras y señores, tenemos muchos temas, pero en el momento en el que se dé la nota, La China Suárez, como Kruschev en la Guerra de los misiles, va a mandar cartas documentos a Viacom, Wanda Nara y Susana Giménez”, reveló el conductor.