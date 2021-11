Susana Giménez con Wanda Nara, en vivo: la entrevista sobre su crisis con Mauro Icardi

20:00. El posteo de Wanda Nara antes del inicio de la entrevista

Desde su cuenta de Instagram, la empresaria replicó una foto donde se ven varias copas con champagne, a modo de celebración por la jornada del reportaje que se filmó el sábado y se podrá ver un adelanto a partir de las 21 por la pantalla de Telefe.

Wanda Nara compartió en sus redes el apoyo de sus seres queridos a horas de la entrevista con Susana Giménez instagram

19:30. Wanda Nara paseó con Susana Giménez y sus hijos antes de la emisión de la entrevista

Antes que se emita la entrevista, la mediática compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias donde se la ve junto a la conductora, muy distendidas en un parque. Pero, las mujeres no están solas, dado que se las ve rodeadas de los hijos de la empresaria.

Wanda Nara junto a Susana Giménez (Foto: Instagram/@wanda_icardi)

19:00. Hotel lujoso y un pedido de perdón de Icardi: se conocen más detalles de la entrevista de Susana a Wanda Nara

En el reportaje, la mediática y su marido hablarán públicamente por primera vez desde que se desató el escándalo. La nota se grabó en el Shangri-La Hotels and Resorts donde, por la cantidad de personas que trabjaron, se calcula que la producción del programa pagó 25 mil euros para disponer de ese lugar.

Susana Giménez junto a Wanda Nara en París (Foto: Instagram/@gimenezsuok)

18:00. Los mejores memes en la previa de la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara y Mauro Icardi

En Twitter, los usuarios comenzaron a hacerse eco del reportaje que podrá verse a partir de las 21 por Telefe y, a modo de previa, improvisaron los clásicos memes.

Los mejores memes en la previa de la entrevista de Susana a Wanda y Mauro Twitter

12:00. Se conoció un supuesto mensaje que la China Suárez le habría mandado a Mauro Icardi

Horas antes de la tan esperada entrevista de Susana Giménez a Nara, en Los ángeles de la mañana (eltrece) leyeron al aire una serie de chats entre la actriz y el jugador del PSG. “Yo no hablo con casados, pero vos sos mi permitido. Me duele verte con Wanda”, le habría expresado la ex Casi Ángeles, según lo expuesto por Ángel de Brito.

Se conocieron más mensajes que la China Suárez le mandaba a Mauro Icardi

11:00. En redes replican fotos de la llegada de Susana Giménez a París para encontrarse con Wanda Nara

En medio de la expectativa por la nota de este martes, en Twitter comenzaron a repostear imágenes de lo que ocurrió el sábado 21 de noviembre, cuando la conductora llegó a Francia y se encontró con la mediática para comenzar a grabar el material.