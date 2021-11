Filtran la razón del enojo de Ester Expósito con la China Suárez: “Lo llamó de nuevo a Furtado”

Ester Expósito quedó en medio del escándalo generado por la China Suárez cuando salió a la luz que la actriz salió un par de veces con Nico Furtado, actual novio de la española.

“Eugenia lo llamó a Nico de vuelta, chicos. En este período. Pero él quiere hacer las cosas bien con Ester, así que se lo contó. Le blanqueó, como un voto de confianza”, lanzó Karina Iavícoli al aire de Intrusos (América). Según detalló la periodista, las últimas llamadas de la China a Furtado fueron para reclamarle que en ningún momento la acompañó cuando explotó el Wandagate.

“Lo llamó para reclamar algunas cosas. Está enojada y siente que él debería haber tirado una lanza por ella. Por otro lado, me enteré de que siente lo mismo de Benjamín Vicuña. Siente que se quedó sola y que nadie la bancó”, aseguró Iavícoli y agregó: “Lo llamó de vuelta a Nico para decirle ‘flaco, no me gustó lo que pasó’, porque nadie salió a defenderla”.

Ante esto, la actriz de Elite aprovechó para darle “me gusta” a una publicación de la revista Paparazzi en Instagram que decía: “En nuestras stories, el primer matrimonio que la China se ‘cargó’ y que le valió el tremendo mote de ‘robamaridos’”.

Furtado y Expósito, una pareja confirmada en medio del Wandagate

Tras ser vinculado sentimentalmente con la China en medio del escándalo por la crisis de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Furtado decidió dejar de ocultar a su nuevo amor. Los indicios del comienzo de la relación con Expósito se hicieron visibles a raíz de diversas publicaciones realizas por el actor uruguayo y la protagonista de Alguien tiene que morir.

Mientras Furtado era señalado como pareja de la ex Casi Ángeles, él se paseaba por Madrid con otra mujer. “Las calles de Madrid y su gente”, compartió en una historia de Instagram donde se lo veía claramente a Ester.

Días después, la actriz española publicó una selfie bastante oscura frente a un espejo y en medio de los festejos de Halloween, junto al uruguayo a sus espaldas. Estos posteos generaron una gran euforia entre sus seguidores. “De esas cosas tan personales prefiero no hablar, pero gracias por preocuparte por mis sentimientos. Te preocupás por mis sentimientos, te lo agradezco, porque es muy importante, pero espero que sepan entender, trato de concentrarme en mi trabajo”, señaló Furtado a medios españoles cuando fue consultado sobre la incipiente relación.