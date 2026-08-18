Revelan las primeras imágenes de Coco 2: Miguel adolescente, el regreso de Ernesto de la Cruz y la fecha de estreno

Durante la última edición del evento D23, Disney y Pixar sorprendieron al público al revelar los primeros detalles de Coco 2, la secuela de la exitosa película animada. La nueva historia volverá a tener como protagonista a Miguel, quien emprenderá otra aventura en la Tierra de los Muertos. El anuncio generó expectativa entre los fanáticos, que pudieron conocer las primeras imágenes conceptuales de la producción durante el evento realizado en Anaheim, California.

Coco 2: las primeras imágenes de la secuela

Según las primeras imágenes, Miguel aparecerá como un adolescente en la nueva historia (Foto: X @Pixar)

A través de las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales tras el evento, se pudieron conocer algunos detalles sobre el aspecto que tendrá Miguel en Coco 2. El personaje aparecerá como un adolescente, acompañado una vez más por su perro Dante y con algunos cambios en su apariencia, entre ellos un nuevo corte de pelo. También volverá a llevar consigo la guitarra que se convirtió en uno de los elementos más representativos de su historia.

Las primeras imágenes de Coco 2 comenzaron a circular en redes sociales (Captura: X @DiscussingFilm)

Uno de los principales conflictos de la nueva historia estará relacionado nuevamente con Ernesto de la Cruz, el villano de la primera entrega. Benjamin Bratt, quien le pone la voz al personaje, confirmó durante el D23 que regresará para esta segunda parte y adelantó algunos detalles de la trama. “Para algunos, Miguel es un pequeño alborotador que arruinó una carrera y destruyó un legado. Ernesto de la Cruz está de vuelta por venganza, enviando a Miguel a una aventura de regreso a la Tierra de los Muertos. Como el destino es gracioso, Miguel debe unir fuerzas con una atractiva superestrella: yo”, expresó el actor.

Ernesto de la Cruz regresará como uno de los personajes centrales (Captura: X @ScottGustin)

Entre las imágenes de arte conceptual también apareció una escena que llamó especialmente la atención por su carga emocional. En ella, Miguel vuelve a encontrarse con su abuela Coco en la Tierra de los Muertos, lo que anticipa uno de los reencuentros más significativos de la secuela.

Director, productor y voces confirmadas

Detrás de la nueva película estará nuevamente parte del equipo que trabajó en la historia original. Lee Unkrich, director de la primera entrega y de Toy Story 3, retomará la dirección junto a Adrian Molina, quien también había ocupado ese puesto en Coco. A ellos se sumará Mark Nielsen como productor, luego de haber participado en proyectos de Pixar como Toy Story 4 e Intensamente 2.

Disney y Pixar confirmaron el desarrollo de Coco 2 (Video: X)

Respecto de las voces, por ahora solo hay un regreso confirmado: Benjamin Bratt volverá a interpretar a Ernesto de la Cruz. En cambio, todavía no se sabe quién le dará voz a Miguel en esta nueva aventura. Anthony Gonzalez, que interpretó al protagonista en la película original, aún no fue confirmado para la secuela, por lo que queda abierta la posibilidad de que el personaje tenga un nuevo intérprete.

La esperada secuela ya tiene fecha de estreno

Luego de varios años de espera, los fanáticos de Coco tendrán que aguardar todavía un poco más para volver a ver a Miguel en la pantalla grande. Por lo que se dio a conocer, Coco 2 tiene previsto su estreno en cines para noviembre de 2029, casi doce años después de la llegada de la primera entrega.

La secuela llegará a los cines en noviembre de 2029

El éxito de la primera película también explica la expectativa que genera esta nueva entrega. Cabe destacar que Coco recaudó más de 800 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo dos premios Oscar, a mejor película animada y mejor canción original por “Recuérdame”, convirtiéndose en una de las producciones animadas más destacadas de Pixar en la última década. Con esos antecedentes, la secuela tendrá el desafío de repetir el impacto de una historia que logró conquistar tanto al público como a la crítica.